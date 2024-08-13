В конгрессе США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область
Конгрессмен США Госар назвал нападение ВСУ на Курскую область суицидальным
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в этом конфликте и является самоубийственной, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар.
"Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасной войне, унесшей жизни сотен тысяч солдат… Я вновь призываю к миру", - заявил Госар.
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Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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