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В конгрессе США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/napadenie-1966037751.html
В конгрессе США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область
В конгрессе США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
В конгрессе США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в этом конфликте и является самоубийственной, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:28
2024-08-13T21:28
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
конгресс сша
валерий герасимов
владимир путин
александр бортников
курская область
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в этом конфликте и является самоубийственной, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. "Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасной войне, унесшей жизни сотен тысяч солдат… Я вновь призываю к миру", - заявил Госар. Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, конгресс сша, валерий герасимов, владимир путин, александр бортников, курская область, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Конгресс США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Бортников, Курская область, Украина, Россия, В мире
В конгрессе США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область

Конгрессмен США Госар назвал нападение ВСУ на Курскую область суицидальным

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Атака ВСУ на Курскую область не поможет прогрессу на пути к достижению мира в этом конфликте и является самоубийственной, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар.
"Суицидальное вторжение Украины через границу не положит конец ужасной войне, унесшей жизни сотен тысяч солдат… Я вновь призываю к миру", - заявил Госар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признавать причастность Соединенных Штатов к террористической атаке ВСУ на Курскую область, вопреки сообщениям американских СМИ. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национальной антитеррористической комиссии во вторник заявил, что Киев при поддержке коллективного Запада совершил террористическую атаку в Курской области, целями которой стали мирное население и гражданские объекты. В сообщении НАК отмечалось, что в текущих условиях необходимо задействовать все имеющиеся возможности для противодействия возникающим террористическим угрозам и активизировать работу на муниципальном уровне с учётом местной специфики и складывающейся обстановки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныКонгресс СШАВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр БортниковКурская областьУкраинаРоссияВ мире
 
 
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