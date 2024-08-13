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В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 13.08.2024
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21:00 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/mvd-1966034290.html
В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей
В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 13.08.2024
В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей
Полиция Москвы возбудила уголовное дело об афере с квартирой в московских Хамовниках более чем на 200 миллионов рублей, задержана женщина, забиравшая деньги у... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:00
2024-08-13T21:00
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело об афере с квартирой в московских Хамовниках более чем на 200 миллионов рублей, задержана женщина, забиравшая деньги у потерпевших, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. "Мои коллеги из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве продолжают расследовать уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере с ущербом более 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено в день обращения заявительницы. В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам", - говорится в сообщении Волк. Согласно опубликованной информации, в августе текущего года в полицию поступило обращение от гражданки, что она получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия. Женщина перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности, также переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера. Следователем отдела МВД России по району Хамовники Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество", уточняется в сообщении. На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест. Сотрудники полиции Москвы проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что мошенники обманули певицу Ларису Долину, выманив у нее под предлогом покупки квартиры в Хамовниках более 100 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240405/afera-1938097478.html
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происшествия, москва, россия, цао, ирина волк, лариса долина
Происшествия, Москва, Россия, ЦАО, Ирина Волк, Лариса Долина
В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей

МВД: в Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция Москвы возбудила уголовное дело об афере с квартирой в московских Хамовниках более чем на 200 миллионов рублей, задержана женщина, забиравшая деньги у потерпевших, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"Мои коллеги из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве продолжают расследовать уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере с ущербом более 200 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено в день обращения заявительницы. В течение суток задержана курьер, 53-летняя женщина, которая забирала у потерпевшей часть денежных средств и переводила их мошенникам", - говорится в сообщении Волк.
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Согласно опубликованной информации, в августе текущего года в полицию поступило обращение от гражданки, что она получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия. Женщина перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности, также переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера.
Следователем отдела МВД России по району Хамовники Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество", уточняется в сообщении.
На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест.
Сотрудники полиции Москвы проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.
Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что мошенники обманули певицу Ларису Долину, выманив у нее под предлогом покупки квартиры в Хамовниках более 100 миллионов рублей.
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