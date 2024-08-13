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В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах - РИА Новости, 14.08.2024
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07:44 13.08.2024 (обновлено: 12:39 14.08.2024)
https://ria.ru/20240813/moskva-1966128686.html
В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах
В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах
В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах, среди них здания в Малом Рогожском переулке и на Малой Бронной улице, сообщается на... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T07:44
2024-08-14T12:39
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах, среди них здания в Малом Рогожском переулке и на Малой Бронной улице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 17 многоквартирных домов с маскаронами на фасадах. Эти элементы лепного декора в форме лиц людей и морд животных часто использовались при строительстве зданий в стилях модерн и неоклассицизм", - говорится в сообщении. В частности, будет отремонтирован пятиэтажный дом по адресу Малый Рогожский переулок, дом 13, строение 1 - он возведен в 1908 году в стиле неоклассики. Так, оконные проемы главного фасада обрамлены наличниками, под окнами расположены барельефы с растительным орнаментом, а главный и торцевой фасады рустованы. По периметру здания расположены межэтажные пояски, дом украшен маскаронами в виде женских лиц, так называемых лорелей. Сейчас начался ремонт фасада, который специалисты должны завершить в этом году. Отмечается, что другим домом с маскаронами, который отремонтируют в 2024 году, стало здание по адресу Малая Бронная улица, дом 20а. Отмечается, что оно примечательно фасадом с львиными мордами, расположенными над окнами на месте замковых камней. Подчеркивается, что этот шестиэтажный многоквартирный жилой дом построен в 1914 году в стиле модерн. Сейчас в доме завершены работы по восстановлению наружных стен.
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капремонт в москве, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Капремонт в Москве, Москва

В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах
В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах, среди них здания в Малом Рогожском переулке и на Малой Бронной улице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 17 многоквартирных домов с маскаронами на фасадах. Эти элементы лепного декора в форме лиц людей и морд животных часто использовались при строительстве зданий в стилях модерн и неоклассицизм", - говорится в сообщении.
В частности, будет отремонтирован пятиэтажный дом по адресу Малый Рогожский переулок, дом 13, строение 1 - он возведен в 1908 году в стиле неоклассики. Так, оконные проемы главного фасада обрамлены наличниками, под окнами расположены барельефы с растительным орнаментом, а главный и торцевой фасады рустованы. По периметру здания расположены межэтажные пояски, дом украшен маскаронами в виде женских лиц, так называемых лорелей. Сейчас начался ремонт фасада, который специалисты должны завершить в этом году.
Отмечается, что другим домом с маскаронами, который отремонтируют в 2024 году, стало здание по адресу Малая Бронная улица, дом 20а. Отмечается, что оно примечательно фасадом с львиными мордами, расположенными над окнами на месте замковых камней. Подчеркивается, что этот шестиэтажный многоквартирный жилой дом построен в 1914 году в стиле модерн. Сейчас в доме завершены работы по восстановлению наружных стен.
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