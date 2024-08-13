https://ria.ru/20240813/moskva-1966128686.html

В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах

В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах - РИА Новости, 14.08.2024

В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах

В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах, среди них здания в Малом Рогожском переулке и на Малой Бронной улице, сообщается на... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-13T07:44

2024-08-13T07:44

2024-08-14T12:39

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Москве капитально отремонтируют 17 домов с маскаронами на фасадах, среди них здания в Малом Рогожском переулке и на Малой Бронной улице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют 17 многоквартирных домов с маскаронами на фасадах. Эти элементы лепного декора в форме лиц людей и морд животных часто использовались при строительстве зданий в стилях модерн и неоклассицизм", - говорится в сообщении. В частности, будет отремонтирован пятиэтажный дом по адресу Малый Рогожский переулок, дом 13, строение 1 - он возведен в 1908 году в стиле неоклассики. Так, оконные проемы главного фасада обрамлены наличниками, под окнами расположены барельефы с растительным орнаментом, а главный и торцевой фасады рустованы. По периметру здания расположены межэтажные пояски, дом украшен маскаронами в виде женских лиц, так называемых лорелей. Сейчас начался ремонт фасада, который специалисты должны завершить в этом году. Отмечается, что другим домом с маскаронами, который отремонтируют в 2024 году, стало здание по адресу Малая Бронная улица, дом 20а. Отмечается, что оно примечательно фасадом с львиными мордами, расположенными над окнами на месте замковых камней. Подчеркивается, что этот шестиэтажный многоквартирный жилой дом построен в 1914 году в стиле модерн. Сейчас в доме завершены работы по восстановлению наружных стен.

https://realty.ria.ru/20240813/ploschadki-1965858282.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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