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Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат" - РИА Новости, 13.08.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:20 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/moskva-1965965528.html
Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат"
Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат" - РИА Новости, 13.08.2024
Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат"
В ОЭЗ "Технополис Москва" "чистые зоны" используют свыше 35 резидентов, для восьми компаний площадки "Печатники" было возведено свыше 5,5 тысячи квадратных... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:20
2024-08-13T16:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.В ОЭЗ "Технополис Москва" "чистые зоны" используют свыше 35 резидентов, для восьми компаний площадки "Печатники" было возведено свыше 5,5 тысячи квадратных метров таких помещений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Чистые зоны" - неотъемлемая часть современного производства микроэлектроники и фармацевтики, исследовательских центров, лабораторий."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает все условия для размещения и развития производств нового поколения. Москва предоставляет различные меры поддержки, а также готовую высокотехнологичную инфраструктуру. К примеру, в ОЭЗ столицы построено более 5,5 тысячи квадратных метров помещений со стерильным микроклиматом. "Чистые комнаты" задействованы на производствах микроэлектроники и фармы", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ликсутова.Так, для компании-резидента "Рада-Фарма", которая занимается выпуском онкопрепаратов, построили 550 "квадратов" "чистых комнат". Предприятие - разработчик и производитель оригинального лекарства на основе хлорофилла для фотодинамической терапии онкозаболеваний. Это сравнительно новый метод лечения некоторых видов рака с помощью света, которое не требует хирургического вмешательства."В чистых комнатах этого резидента проводятся технологические и химические процессы получения активных веществ на основе хлорофилла, из которых затем изготавливается фармацевтическая субстанция для производства лекарственного препарата и сопутствующих медизделий, а также биодобавок. Производственную площадку в "Печатниках" компания запустила в 2023 году. Это позволит ей увеличить выпуск активной фармсубстанции в четыре раза. Серийное производство самого лекарства планируется начать в 2025 году", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Для производителя первых отечественных высокоскоростных трансиверов – цифровых оптических устройств для телекоммуникационного оборудования, построили 474 квадратных метров помещений со стерильным микроклиматом. Выпуск критически важной продукции, которая обеспечивает работу современной оптоволоконной связи, был налажен компанией-резидентом "Неорос" два года назад. Компания является участником московского кластера фотоники и микроэлектроники. Как рассказал начальник производства организации Артур Назаретян, в "чистых помещениях" происходит пайка, сборка, калибровка, тестирование изделий."Чистые зоны" широко используются и на площадке "Алабушево", где сосредоточены предприятия микроэлектроники. Они являются "сердцем" производства микросхем. Эти предприятия представлены на рынке не одно десятилетие, и сами занимаются расширением, модернизацией и возведением производственных участков.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, завод "Микрон" модернизировал производственный участок площадью 1,5 тысячи "квадратов", где для сборочного производства микросхем открыли новые "чистые помещения". Там установили и запустили 29 новых единиц оборудования, появилось 187 современных рабочих мест."Наращивание мощностей позволит резиденту увеличить выпуск корпусированных микросхем для оборудования и устройств, используемых в зонах с экстремальными условиями эксплуатации, в том числе в арктических регионах, при глубоководных и подземных работах. В марте 2024 года завод запустил две производственные линии: одна позволит резиденту впервые наладить выпуск микросхем в пластиковых корпусах, а другая — вдвое увеличить объем производства чипов для банковских карт", – цитирует пресс-служба Дегтева.В "чистых помещениях" другого резидента – компании НИИМЭ, площадь которого составляет примерно 1100 "квадратов", проводятся фундаментальные исследования в области физики полупроводников, на основе которых создаются передовые технологии. А в учебном центре предприятия проходит обучение специалистов в области проектирования и обслуживания инфраструктуры чистых помещений микро- и наноэлектронных производств. Специалисты такого профиля являются дефицитными кадрами и обладают уникальным набором компетенций и знаний.
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов

Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат"

© Фото : пресс-служба ДИППДля резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат"
Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи квадратов чистых комнат - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Для резидентов ОЭЗ Москвы построили 5,5 тысячи "квадратов" "чистых комнат"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости.В ОЭЗ "Технополис Москва" "чистые зоны" используют свыше 35 резидентов, для восьми компаний площадки "Печатники" было возведено свыше 5,5 тысячи квадратных метров таких помещений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Чистые зоны" - неотъемлемая часть современного производства микроэлектроники и фармацевтики, исследовательских центров, лабораторий.
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"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает все условия для размещения и развития производств нового поколения. Москва предоставляет различные меры поддержки, а также готовую высокотехнологичную инфраструктуру. К примеру, в ОЭЗ столицы построено более 5,5 тысячи квадратных метров помещений со стерильным микроклиматом. "Чистые комнаты" задействованы на производствах микроэлектроники и фармы", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы слова Ликсутова.
Так, для компании-резидента "Рада-Фарма", которая занимается выпуском онкопрепаратов, построили 550 "квадратов" "чистых комнат". Предприятие - разработчик и производитель оригинального лекарства на основе хлорофилла для фотодинамической терапии онкозаболеваний. Это сравнительно новый метод лечения некоторых видов рака с помощью света, которое не требует хирургического вмешательства.
"В чистых комнатах этого резидента проводятся технологические и химические процессы получения активных веществ на основе хлорофилла, из которых затем изготавливается фармацевтическая субстанция для производства лекарственного препарата и сопутствующих медизделий, а также биодобавок. Производственную площадку в "Печатниках" компания запустила в 2023 году. Это позволит ей увеличить выпуск активной фармсубстанции в четыре раза. Серийное производство самого лекарства планируется начать в 2025 году", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
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Для производителя первых отечественных высокоскоростных трансиверов – цифровых оптических устройств для телекоммуникационного оборудования, построили 474 квадратных метров помещений со стерильным микроклиматом. Выпуск критически важной продукции, которая обеспечивает работу современной оптоволоконной связи, был налажен компанией-резидентом "Неорос" два года назад. Компания является участником московского кластера фотоники и микроэлектроники. Как рассказал начальник производства организации Артур Назаретян, в "чистых помещениях" происходит пайка, сборка, калибровка, тестирование изделий.
"Чистые зоны" широко используются и на площадке "Алабушево", где сосредоточены предприятия микроэлектроники. Они являются "сердцем" производства микросхем. Эти предприятия представлены на рынке не одно десятилетие, и сами занимаются расширением, модернизацией и возведением производственных участков.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, завод "Микрон" модернизировал производственный участок площадью 1,5 тысячи "квадратов", где для сборочного производства микросхем открыли новые "чистые помещения". Там установили и запустили 29 новых единиц оборудования, появилось 187 современных рабочих мест.
"Наращивание мощностей позволит резиденту увеличить выпуск корпусированных микросхем для оборудования и устройств, используемых в зонах с экстремальными условиями эксплуатации, в том числе в арктических регионах, при глубоководных и подземных работах. В марте 2024 года завод запустил две производственные линии: одна позволит резиденту впервые наладить выпуск микросхем в пластиковых корпусах, а другая — вдвое увеличить объем производства чипов для банковских карт", – цитирует пресс-служба Дегтева.
В "чистых помещениях" другого резидента – компании НИИМЭ, площадь которого составляет примерно 1100 "квадратов", проводятся фундаментальные исследования в области физики полупроводников, на основе которых создаются передовые технологии. А в учебном центре предприятия проходит обучение специалистов в области проектирования и обслуживания инфраструктуры чистых помещений микро- и наноэлектронных производств. Специалисты такого профиля являются дефицитными кадрами и обладают уникальным набором компетенций и знаний.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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