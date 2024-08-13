https://ria.ru/20240813/moskva-1965876601.html

В Москве на 37% вырос объем выпуска моющих средств, парфюмерии и косметики

В Москве на 37% вырос объем выпуска моющих средств, парфюмерии и косметики - РИА Новости, 13.08.2024

В Москве на 37% вырос объем выпуска моющих средств, парфюмерии и косметики

За первые шесть месяцев текущего года на территории столицы вырос на 36,6% объем производства мыла, а также моющих, парфюмерных и косметических средств по... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:18

2024-08-13T11:18

2024-08-13T11:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года на территории столицы вырос на 36,6% объем производства мыла, а также моющих, парфюмерных и косметических средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."На протяжении более четырех лет столица лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства, в частности в обрабатывающих отраслях, со средним ежемесячным значением 122,7%. Речь среди прочего о производстве моющих, парфюмерных и косметических средств. Сегодня отрасль представляют более 30 заводов, которые выпускают косметические, уходовые и гигиенические средства. За первое полугодие 2024 года они нарастили объем производства продукции почти на 37%", - приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что появление новых производителей, расширение линеек выпускаемых средств и поддержка города способствуют активному продвижению наших брендов на внутреннем и внешних рынках.Заметный рост зафиксирован у производства мыла и моющих средств. Показатель вырос более чем в 2,1 раза. На 10% выросло производство средств для макияжа губ и глаз, а на 48% вырос объем выпуска средств для ухода за кожей лица. Также вырос объем производства кремов: для рук — на 8%, для ног — почти на 5%. Кроме того, более чем в 8,1 раза вырос выпуск средств для ванн.Экономить собственные средства и при этом развивать экспортные поставки, модернизировать производства, закупать новое оборудование и повышать квалификацию сотрудников компаниям помогает Москва."Для промышленников Москва предлагает свыше 20 инструментов, которые помогают на различных этапах — от поиска участка под новое производство до консультаций по выходу на зарубежные рынки с готовой продукцией. Среди ключевых мер поддержки — льготные инвестиционные кредиты, которые помогают предприятиям расширить производство, закупить новое оборудование. Также столица предоставляет земельные участки в аренду за один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов", — сказал министр столичного правительства, глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.Один из ведущих московских производителей выпускает шампуни, профессиональные средства для окрашивания волос и ухода за ними, мыло, кремы и другую продукцию для детей и взрослых. Ранее Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил предприятию льготный заем на закупку сырья, оборудования и комплектующих, которые используются при производстве продукции, идущей на экспорт.Другая столичная компания уже свыше 180 лет выпускает косметику и средства гигиены. Компания — участник проекта "Открой#Моспром", который знакомит жителей города с промышленными предприятиями столицы.Еще один столичный производитель выпускает кремы, гели, сыворотки, концентраты и маски, а также профессиональную косметику для ультразвуковой и функциональной диагностики.Столица является городом развитым производством. На территории мегаполиса ведут свою деятельность более 4,2 тысячи промышленных площадок, где работают свыше 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они выпускают разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

https://ria.ru/20240810/mtsh-1965297218.html

https://ria.ru/20240812/moskva-1965735866.html

https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов