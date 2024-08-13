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Москвичам рассказали об осадках во вторник - РИА Новости, 13.08.2024
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10:52 13.08.2024 (обновлено: 10:56 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/moskva-1965873168.html
Москвичам рассказали об осадках во вторник
Москвичам рассказали об осадках во вторник - РИА Новости, 13.08.2024
Москвичам рассказали об осадках во вторник
До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:52
2024-08-13T10:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Фронт окклюзии... днем 13 августа будет портить погоду в Москве и Подмосковье. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков", - отметила специалист. Она добавила, что окклюзии приносят серое небо и сырость, солнца и тепла от них ждать не приходится.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали об осадках во вторник

В Москве во вторник может выпасть до десяти миллиметров осадков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Фронт окклюзии... днем 13 августа будет портить погоду в Москве и Подмосковье. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков", - отметила специалист.
Она добавила, что окклюзии приносят серое небо и сырость, солнца и тепла от них ждать не приходится.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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