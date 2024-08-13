https://ria.ru/20240813/moskva-1965873168.html

Москвичам рассказали об осадках во вторник

Москвичам рассказали об осадках во вторник - РИА Новости, 13.08.2024

Москвичам рассказали об осадках во вторник

До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:52

2024-08-13T10:52

2024-08-13T10:56

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Фронт окклюзии... днем 13 августа будет портить погоду в Москве и Подмосковье. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков", - отметила специалист. Она добавила, что окклюзии приносят серое небо и сырость, солнца и тепла от них ждать не приходится.

https://ria.ru/20240810/vilfand-1965326881.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье)