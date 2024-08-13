https://ria.ru/20240813/moskva-1965873168.html
Москвичам рассказали об осадках во вторник
Москвичам рассказали об осадках во вторник - РИА Новости, 13.08.2024
Москвичам рассказали об осадках во вторник
До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:52
2024-08-13T10:52
2024-08-13T10:56
общество
москва
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_a5ea33e71aa0e8f5e57cb90937326ac5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. До 10 миллиметров осадков может выпасть в Москве во вторник, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Фронт окклюзии... днем 13 августа будет портить погоду в Москве и Подмосковье. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков", - отметила специалист. Она добавила, что окклюзии приносят серое небо и сырость, солнца и тепла от них ждать не приходится.
https://ria.ru/20240810/vilfand-1965326881.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964975963_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_34cadc853f7e1d0de1c5bab7e7be7967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали об осадках во вторник
В Москве во вторник может выпасть до десяти миллиметров осадков