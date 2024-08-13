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В Молдавии рассчитывают на переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года - РИА Новости, 13.08.2024
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23:29 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1966049106.html
В Молдавии рассчитывают на переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года
В Молдавии рассчитывают на переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года - РИА Новости, 13.08.2024
В Молдавии рассчитывают на переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года
Молдавия рассчитывает, что переговоры о вступлении в Евросоюз начнутся в первые месяцы 2025 года, заявила вице-премьер по евроинтеграции республики Кристина... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:29
2024-08-13T23:29
молдавия
в мире
брюссель
украина
евросоюз
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Молдавия рассчитывает, что переговоры о вступлении в Евросоюз начнутся в первые месяцы 2025 года, заявила вице-премьер по евроинтеграции республики Кристина Герасимова. "Мы надеемся, что в январе отчет по первым этапам (проверка на соответствие молдавского законодательства европейскому - ред.) будет представлен Совету ЕС, после чего последует решение. И мы надеемся, что в первые месяцы следующего года будет дан старт реальным переговорам", - заявила Герасимова журналистам. По ее словам, на первом этапе переговоры о вступлении в ЕС включают вопросы соответствия правосудия, демократии, государственного управления, финансов и экономики. Герасимова добавила, что на данный момент у Молдавии есть доступ к инструментам, предназначенным для стран-членов, но фонды подготовки к вступлению будут открыты в следующем бюджетном цикле, через три года. Она отметила, что Брюссель и международные партнеры обязались профинансировать инвестиционный план в экономику на сумму полтора миллиарда евро. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html
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молдавия, в мире, брюссель, украина, евросоюз
Молдавия, В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз
В Молдавии рассчитывают на переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года

Герасимова: Молдавия надеется, что переговоры с ЕС начнутся в начале 2025 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Молдавия рассчитывает, что переговоры о вступлении в Евросоюз начнутся в первые месяцы 2025 года, заявила вице-премьер по евроинтеграции республики Кристина Герасимова.
"Мы надеемся, что в январе отчет по первым этапам (проверка на соответствие молдавского законодательства европейскому - ред.) будет представлен Совету ЕС, после чего последует решение. И мы надеемся, что в первые месяцы следующего года будет дан старт реальным переговорам", - заявила Герасимова журналистам.
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По ее словам, на первом этапе переговоры о вступлении в ЕС включают вопросы соответствия правосудия, демократии, государственного управления, финансов и экономики.
Герасимова добавила, что на данный момент у Молдавии есть доступ к инструментам, предназначенным для стран-членов, но фонды подготовки к вступлению будут открыты в следующем бюджетном цикле, через три года. Она отметила, что Брюссель и международные партнеры обязались профинансировать инвестиционный план в экономику на сумму полтора миллиарда евро.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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