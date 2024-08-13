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В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах - РИА Новости, 13.08.2024
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15:44 13.08.2024 (обновлено: 16:51 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965957963.html
В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах
В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах - РИА Новости, 13.08.2024
В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах
Сторонники блока "Победа" проводят митинг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где представители оппозиции отстаивают право на участие в выборах, передает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:44
2024-08-13T16:51
в мире
молдавия
майя санду
илан шор
блок "победа"
евразийский экономический союз
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Сторонники блока "Победа" проводят митинг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где представители оппозиции отстаивают право на участие в выборах, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты принесли плакаты с надписями: "Бюрократам нас не сломить", "Блок "Победа" — голос народа", "Санду боится нашей победы". Они также призывают отправить в отставку президента республики."Мы верим, что есть честные государственные служащие — рано или поздно они задумаются, что за исполнение незаконных приказов им придется отвечать, а Санду в стране уже не будет. Я уверена, что Молдавия встанет с колен, нас ждет победа", — заявила на акции депутат парламента Ирина Лозован. В минувшую среду Центризбирком республики отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме. Ведомство сослалось на то, что название объединения идентично названию партии "Победа — Виктория", входящей в состав политического блока. Накануне политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление страны в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новое объединение вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозиционеров. В ответ руководство республики запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html
https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html
https://ria.ru/20240812/tauber-1965803653.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, блок "победа" , евразийский экономический союз, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Блок "Победа" , Евразийский экономический союз, Кишинев, Россия
В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах

В Кишиневе проходит акция против запрета блоку "Победа" участвовать в выборах

© Фото : Sputnik Молдова/TelegramСторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева
Сторонники молдавского блока Победа на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Sputnik Молдова/Telegram
Сторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Сторонники блока "Победа" проводят митинг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где представители оппозиции отстаивают право на участие в выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты принесли плакаты с надписями: "Бюрократам нас не сломить", "Блок "Победа" — голос народа", "Санду боится нашей победы". Они также призывают отправить в отставку президента республики.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Блок "Победа" применит план-сюрприз для участия в выборах в Молдавии
Вчера, 14:54
"Мы верим, что есть честные государственные служащие — рано или поздно они задумаются, что за исполнение незаконных приказов им придется отвечать, а Санду в стране уже не будет. Я уверена, что Молдавия встанет с колен, нас ждет победа", — заявила на акции депутат парламента Ирина Лозован.

Выборы главы государства и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября. К настоящему моменту 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

В минувшую среду Центризбирком республики отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме. Ведомство сослалось на то, что название объединения идентично названию партии "Победа — Виктория", входящей в состав политического блока. Накануне политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
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Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление страны в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новое объединение вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.
С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозиционеров. В ответ руководство республики запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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В миреМолдавияМайя СандуИлан ШорБлок "Победа"Евразийский экономический союзКишиневРоссия
 
 
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