https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965957963.html

В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах

В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах - РИА Новости, 13.08.2024

В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах

Сторонники блока "Победа" проводят митинг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где представители оппозиции отстаивают право на участие в выборах, передает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:44

2024-08-13T15:44

2024-08-13T16:51

в мире

молдавия

майя санду

илан шор

блок "победа"

евразийский экономический союз

кишинев

россия

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КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Сторонники блока "Победа" проводят митинг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где представители оппозиции отстаивают право на участие в выборах, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты принесли плакаты с надписями: "Бюрократам нас не сломить", "Блок "Победа" — голос народа", "Санду боится нашей победы". Они также призывают отправить в отставку президента республики."Мы верим, что есть честные государственные служащие — рано или поздно они задумаются, что за исполнение незаконных приказов им придется отвечать, а Санду в стране уже не будет. Я уверена, что Молдавия встанет с колен, нас ждет победа", — заявила на акции депутат парламента Ирина Лозован. В минувшую среду Центризбирком республики отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме. Ведомство сослалось на то, что название объединения идентично названию партии "Победа — Виктория", входящей в состав политического блока. Накануне политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате. Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление страны в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новое объединение вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозиционеров. В ответ руководство республики запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html

https://ria.ru/20240811/sandu-1965515353.html

https://ria.ru/20240812/tauber-1965803653.html

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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, блок "победа" , евразийский экономический союз, кишинев, россия