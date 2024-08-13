В Кишиневе проходит акция против запрета на участие "Победы" в выборах
В Кишиневе проходит акция против запрета блоку "Победа" участвовать в выборах
© Фото : Sputnik Молдова/TelegramСторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева
Сторонники молдавского блока "Победа" на митинге у здания Апелляционной палаты Кишинева
КИШИНЕВ, 13 авг — РИА Новости. Сторонники блока "Победа" проводят митинг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где представители оппозиции отстаивают право на участие в выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты принесли плакаты с надписями: "Бюрократам нас не сломить", "Блок "Победа" — голос народа", "Санду боится нашей победы". Они также призывают отправить в отставку президента республики.
"Мы верим, что есть честные государственные служащие — рано или поздно они задумаются, что за исполнение незаконных приказов им придется отвечать, а Санду в стране уже не будет. Я уверена, что Молдавия встанет с колен, нас ждет победа", — заявила на акции депутат парламента Ирина Лозован.
Выборы главы государства и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября. К настоящему моменту 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
В минувшую среду Центризбирком республики отклонил заявку оппозиционного блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме. Ведомство сослалось на то, что название объединения идентично названию партии "Победа — Виктория", входящей в состав политического блока. Накануне политсила обжаловала это решение в Апелляционной палате.
Молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление страны в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, объявили о создании блока "Победа" 21 апреля на съезде в Москве. В новое объединение вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет возглавил Илан Шор. США ввели против руководства блока санкции.
С мая 2022 года молдавская оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Митингующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозиционеров. В ответ руководство республики запретили партию "Шор", а представители других политических групп, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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