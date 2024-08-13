Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/moldavija-1965879869.html
Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции
Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции - РИА Новости, 13.08.2024
Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции
Власти Молдавии используют антироссийскую политику, чтобы обвинять РФ во всех своих провалах, считает депутат парламента от оппозиционной партии "Возрождение"... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:19
2024-08-13T11:19
молдавия
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии используют антироссийскую политику, чтобы обвинять РФ во всех своих провалах, считает депутат парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован в своем Telegram-канале. "Власти партии "Действие и солидарность" очень удобно все свои провалы прикрывать "рукой Кремля". Они говорят о "злых русских" и "гибридной войне", прикрывая тем самым свою некомпетентность. Все, что сегодня происходит в Молдове, они списывают на "руку Москвы"", - написала Лозован. Она отметила, что ответственность за проблемы в стране не берут на себя ни правительство, ни президент, ни премьер-министр. "Им удобна такая риторика. Но посмотрите на цены на продукты питания, которые выросли в разы, люди себе ничего не могут позволить. Посмотрите, как выросли тарифы на энергоносители: на электроэнергию, газ, дизельное топливо. Мало того, у нас выросли налоги, а также цены на все виды услуг в Молдавии", - добавила депутат. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, москва, в мире
Молдавия, Россия, Москва, В мире
Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции

Депутат Лозован: власти Молдавии прикрывают свои провалы "рукой Кремля"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии используют антироссийскую политику, чтобы обвинять РФ во всех своих провалах, считает депутат парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован в своем Telegram-канале.
"Власти партии "Действие и солидарность" очень удобно все свои провалы прикрывать "рукой Кремля". Они говорят о "злых русских" и "гибридной войне", прикрывая тем самым свою некомпетентность. Все, что сегодня происходит в Молдове, они списывают на "руку Москвы"", - написала Лозован.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
Она отметила, что ответственность за проблемы в стране не берут на себя ни правительство, ни президент, ни премьер-министр.
"Им удобна такая риторика. Но посмотрите на цены на продукты питания, которые выросли в разы, люди себе ничего не могут позволить. Посмотрите, как выросли тарифы на энергоносители: на электроэнергию, газ, дизельное топливо. Мало того, у нас выросли налоги, а также цены на все виды услуг в Молдавии", - добавила депутат.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
МолдавияРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала