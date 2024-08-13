https://ria.ru/20240813/moldavija-1965879869.html

Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции

Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции - РИА Новости, 13.08.2024

Власти Молдавии обвиняют Россию во всех своих провалах, заявили в оппозиции

Власти Молдавии используют антироссийскую политику, чтобы обвинять РФ во всех своих провалах, считает депутат парламента от оппозиционной партии "Возрождение"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:19

2024-08-13T11:19

2024-08-13T11:19

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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии используют антироссийскую политику, чтобы обвинять РФ во всех своих провалах, считает депутат парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Ирина Лозован в своем Telegram-канале. "Власти партии "Действие и солидарность" очень удобно все свои провалы прикрывать "рукой Кремля". Они говорят о "злых русских" и "гибридной войне", прикрывая тем самым свою некомпетентность. Все, что сегодня происходит в Молдове, они списывают на "руку Москвы"", - написала Лозован. Она отметила, что ответственность за проблемы в стране не берут на себя ни правительство, ни президент, ни премьер-министр. "Им удобна такая риторика. Но посмотрите на цены на продукты питания, которые выросли в разы, люди себе ничего не могут позволить. Посмотрите, как выросли тарифы на энергоносители: на электроэнергию, газ, дизельное топливо. Мало того, у нас выросли налоги, а также цены на все виды услуг в Молдавии", - добавила депутат. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, россия, москва, в мире