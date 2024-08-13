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Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:10
2024-08-13T20:10
2024-08-13T20:10
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андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве. По данным министерства, Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2024". "По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве", - говорится в сообщении. Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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лаос, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, форум "армия — 2024"
Лаос, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Форум "Армия — 2024"
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Минобороны России и Лаоса Белоусов и Тяннялат подписали новое соглашение