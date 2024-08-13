https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html

Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024

Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:10

2024-08-13T20:10

2024-08-13T20:10

лаос

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве. По данным министерства, Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2024". "По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве", - говорится в сообщении. Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

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лаос, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, форум "армия — 2024"