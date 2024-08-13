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Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024
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20:10 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:10
2024-08-13T20:10
лаос
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве. По данным министерства, Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2024". "По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве", - говорится в сообщении. Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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лаос, россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, форум "армия — 2024"
Лаос, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Форум "Армия — 2024"
Главы Минобороны России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве

Главы Минобороны России и Лаоса Белоусов и Тяннялат подписали новое соглашение

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главы Минобороны России и Лаоса Андрей Белоусов и Тянсамон Тяннялат подписали обновленное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили в российском военном ведомстве.
По данным министерства, Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях Международного военно-технического форума "Армия-2024".
"По итогам переговоров с министром обороны Лаоса стороны подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Форум проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Сербия найдет много нужного на форуме "Армия-2024", заявил Шойгу
Вчера, 17:56
 
ЛаосРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреФорум "Армия — 2024"
 
 
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