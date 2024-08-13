https://ria.ru/20240813/minoborony-1965980621.html

Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024"

Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 13.08.2024

Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024"

Министерство обороны России на форуме "Армия-2024" наградило предприятия оборонно-промышленного комплекса, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:01

2024-08-13T17:01

2024-08-13T17:01

россия

форум "армия — 2024"

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ПАРК "ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Министерство обороны России на форуме "Армия-2024" наградило предприятия оборонно-промышленного комплекса, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. В торжественной церемонии участвовали генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев, начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. Награждения проходили в номинациях "Главный приз форума", "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" и "За вклад в организацию и проведение форума". В номинации "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" награды получили корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Конструкторское бюро машиностроения, Технодинамика, Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина, концерн "Океанприбор", Тульский машиностроительный завод имени Рябикова, НПО "Сплав", Уральский завод гражданской авиации, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и другие. В номинации "За вклад в организацию и проведение Международного военно-технического форума "Армия-2024" награждены центральные органы военного управления, федеральные органы исполнительной власти, банки, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "Вертолеты России" и другие. Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.

https://ria.ru/20240813/kontrakty-1965892545.html

https://ria.ru/20240812/armiya-1965605118.html

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россия, форум "армия — 2024"