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Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 13.08.2024
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17:01 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965980621.html
Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024"
Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024" - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024"
Министерство обороны России на форуме "Армия-2024" наградило предприятия оборонно-промышленного комплекса, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:01
2024-08-13T17:01
россия
форум "армия — 2024"
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ПАРК "ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Министерство обороны России на форуме "Армия-2024" наградило предприятия оборонно-промышленного комплекса, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. В торжественной церемонии участвовали генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев, начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. Награждения проходили в номинациях "Главный приз форума", "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" и "За вклад в организацию и проведение форума". В номинации "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" награды получили корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Конструкторское бюро машиностроения, Технодинамика, Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина, концерн "Океанприбор", Тульский машиностроительный завод имени Рябикова, НПО "Сплав", Уральский завод гражданской авиации, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и другие. В номинации "За вклад в организацию и проведение Международного военно-технического форума "Армия-2024" награждены центральные органы военного управления, федеральные органы исполнительной власти, банки, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "Вертолеты России" и другие. Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.
https://ria.ru/20240813/kontrakty-1965892545.html
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россия, форум "армия — 2024"
Россия, Форум "Армия — 2024"
Минобороны наградило предприятия ОПК на форуме "Армия-2024"

Минобороны наградило предприятия ОПК за выполнение гособоронзаказа

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкХ Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Х Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Читать ria.ru в
ПАРК "ПАТРИОТ (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Министерство обороны России на форуме "Армия-2024" наградило предприятия оборонно-промышленного комплекса, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа.
«
В торжественной церемонии участвовали генерал-полковник начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев, начальник Главного управления инновационного развития МО РФ генерал-лейтенант Александр Осадчук. Награждения проходили в номинациях "Главный приз форума", "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" и "За вклад в организацию и проведение форума".
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На форуме "Армия" подписали госконтракты почти на 500 миллиардов рублей
Вчера, 12:24
В номинации "Трудовые коллективы, отличившиеся при выполнении государственного оборонного заказа" награды получили корпорация "Тактическое ракетное вооружение", Конструкторское бюро машиностроения, Технодинамика, Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии имени Бардина, концерн "Океанприбор", Тульский машиностроительный завод имени Рябикова, НПО "Сплав", Уральский завод гражданской авиации, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" и другие.
В номинации "За вклад в организацию и проведение Международного военно-технического форума "Армия-2024" награждены центральные органы военного управления, федеральные органы исполнительной власти, банки, концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", "Вертолеты России" и другие.
Форум проходит с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В ходе мероприятия участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
На форуме "Армия-2024" впервые развернули экспозицию "Народного ВПК"
12 августа, 09:14
 
РоссияФорум "Армия — 2024"
 
 
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