Минобороны рассказало о зачистке курского села Озерки от ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили до 15 военных ВСУ при зачистке села Озерки Курской области
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили до 15 военных ВСУ при зачистке села Озерки в Курской области, сообщило Минобороны.
"В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера "Страйкер", взято в плен шесть боевиков ВСУ", — говорится в заявлении.
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Кроме того, армия нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, отметили в министерстве.
Российская авиация и ракетные войска также ударили по резервам ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки в Сумской области.
По данным оборонного ведомства, за сутки подразделения группировки "Север" и подошедшие резервы пресекли попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.
Всего с начала боев на Курском направлении противник потерял:
- до 2030 военнослужащих;
- 35 танков;
- 31 бронетранспортер;
- 18 БМП;
- 179 других боевых бронированных машин;
- 78 автомобилей;
- четыре зенитных ракетных комплекса;
- две пусковые установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.
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