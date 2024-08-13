https://ria.ru/20240813/minoborony-1965930287.html

Минобороны рассказало о зачистке курского села Озерки от ВСУ

Минобороны рассказало о зачистке курского села Озерки от ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

Минобороны рассказало о зачистке курского села Озерки от ВСУ

Российские войска уничтожили до 15 военных ВСУ при зачистке села Озерки в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:17

2024-08-13T14:17

2024-08-13T16:19

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили до 15 военных ВСУ при зачистке села Озерки в Курской области, сообщило Минобороны."В ходе зачистки населенного пункта Озерки уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера "Страйкер", взято в плен шесть боевиков ВСУ", — говорится в заявлении.Кроме того, армия нанесла поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, отметили в министерстве.Российская авиация и ракетные войска также ударили по резервам ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки в Сумской области.По данным оборонного ведомства, за сутки подразделения группировки "Север" и подошедшие резервы пресекли попытки прорыва украинских мобильных групп на бронетехнике вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский.Всего с начала боев на Курском направлении противник потерял:Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965893687.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удары по силам ВСУ в Курской области Удары по силам ВСУ в Курской области 2024-08-13T14:17 true PT0M41S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), валерий герасимов, владимир путин, сумская область, суджа