Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8
Минобороны: ВС России уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ, сообщили в Минобороны РФ.
© Министерство обороны РФУдар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
© Министерство обороны РФ
Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.
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