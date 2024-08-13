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Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 13.08.2024 (обновлено: 13:25 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965906295.html
Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8
Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8
Российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ, сообщили в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:15
2024-08-13T13:25
специальная военная операция на украине
украина
россия
су-27
ми-8 амтш
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
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украина, россия, су-27, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Су-27, Ми-8 АМТШ
Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8

Минобороны: ВС России уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения СВО
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М Вооруженных сил России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ, сообщили в Минобороны РФ.
© Министерство обороны РФУдар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
Удар Искандером по аэродрому Миргород в Полтавской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Министерство обороны РФ
Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.
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