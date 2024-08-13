https://ria.ru/20240813/minoborony-1965906295.html

Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8

Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.08.2024

Российские военные уничтожили украинский Су-27 и вертолет Ми-8

Российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ, сообщили в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:15

2024-08-13T13:15

2024-08-13T13:25

специальная военная операция на украине

украина

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су-27

ми-8 амтш

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский истребитель Су-27 и вертолет Ми-8, поразили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК С-300ПТ, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины, поражены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300ПТ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата, из них 19 вне зоны проведения специальной военный операции.

https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html

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украина, россия, су-27, ми-8 амтш