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Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию - РИА Новости, 13.08.2024
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09:54 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965863650.html
Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию
Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию - РИА Новости, 13.08.2024
Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию
Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон РФ для отработки вопросов боевого применения, сообщило минобороны Белоруссии... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:54
2024-08-13T09:54
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон РФ для отработки вопросов боевого применения, сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале."Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что "в ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь".Ранее военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии прибыли в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.
https://ria.ru/20240812/shoygu-1965801229.html
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безопасность, белоруссия, россия
Безопасность, Белоруссия, Россия
Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию

Минобороны Белоруссии: расчеты ракетных войск и артиллерии едут на полигон в РФ

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramВоеннослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой
Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон РФ для отработки вопросов боевого применения, сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
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"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - сообщает пресс-служба ведомства.
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Отмечается, что "в ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь".
Ранее военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии прибыли в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.
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