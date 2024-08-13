https://ria.ru/20240813/minoborony-1965863650.html

Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию

Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию - РИА Новости, 13.08.2024

Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию

Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон РФ для отработки вопросов боевого применения, сообщило минобороны Белоруссии... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:54

2024-08-13T09:54

2024-08-13T09:54

безопасность

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965720814_0:163:1141:805_1920x0_80_0_0_1207a0bef50eb793a7217629e5625e4e.jpg

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии убывают на полигон РФ для отработки вопросов боевого применения, сообщило минобороны Белоруссии в Telegram-канале."Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Республики Беларусь убывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что "в ходе полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня состоящих на вооружении Вооруженных сил Республики Беларусь".Ранее военнослужащие ВВС и войск ПВО Белоруссии прибыли в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой. В ходе учения, которое пройдет на полигоне "Ашулук", военнослужащие повысят уровень слаженности подразделений, а также отработают новые тактические приемы и способы ведения противовоздушных и воздушных боев.

https://ria.ru/20240812/shoygu-1965801229.html

https://ria.ru/20240812/polsha-1965213265.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белоруссия, россия