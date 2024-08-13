https://ria.ru/20240813/minoborony-1965835997.html

Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области

Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:21

2024-08-13T05:21

2024-08-13T10:25

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965867951_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_310592a82644102d1055bf35657ebd33.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink. "Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск "Север" обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф