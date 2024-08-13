https://ria.ru/20240813/minoborony-1965835997.html
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:21
2024-08-13T05:21
2024-08-13T10:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965867951_0:0:1267:713_1920x0_80_0_0_310592a82644102d1055bf35657ebd33.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink. "Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск "Север" обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965867951_70:0:1025:716_1920x0_80_0_0_378b780cec7cc6687f1bd29334565ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
Российские военные захватили Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области