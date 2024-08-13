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Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:21 13.08.2024 (обновлено: 10:25 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965835997.html
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:21
2024-08-13T10:25
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink. "Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск "Север" обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили станцию Starlink в Курской области

Российские военные захватили Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области

© РИА НовостиШтурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма позиции ВСУ в приграничном районе Курской области, в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink.
"Благодаря разведке с помощью БПЛА штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск "Север" обнаружила боевиков ВСУ, расположившихся в лесополосе. После доклада командованием было принято решение провести штурм "позиции", в результате которого было уничтожено четверо военнослужащих ВСУ и захвачена станция Starlink", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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