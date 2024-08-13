https://ria.ru/20240813/mig-31-1965841390.html
В США восхитились "загадочным" российским самолетом
В США восхитились "загадочным" российским самолетом - РИА Новости, 13.08.2024
В США восхитились "загадочным" российским самолетом
Российский истребитель МиГ-31 до сих пор остается загадкой для стран Запада, пишет журнал National Interest. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:34
2024-08-13T07:34
2024-08-13T09:18
миг-31
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский истребитель МиГ-31 до сих пор остается загадкой для стран Запада, пишет журнал National Interest."МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений" — говорится в публикации.В издании отметили, что МиГ-31 не просто сохранил свои изначально высокие характеристики, но и прошел капитальную модернизацию, повысившую его дальность полета и боевую эффективность"Микоян МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов на вооружении в мире остается важной машиной для российских ВКС. <...> Он остается могучей машиной для войны в воздухе", — подчеркнули в журнале.В марте российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского самолета идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс своего полета с разворотом и последующим удалением от границы России.
https://ria.ru/20240715/samolety-1959771235.html
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миг-31, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, сша
МиГ-31, Россия, В мире, Воздушно-космические силы России, США
В США восхитились "загадочным" российским самолетом
NI: российский МиГ-31 до сих пор окутан тайной для Запада