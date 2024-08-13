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Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16 - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 13.08.2024 (обновлено: 18:17 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/mid-1965986031.html
Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16
Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16 - РИА Новости, 13.08.2024
Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16
Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность из-за сообщений СМИ о том, что передаваемые... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:15
2024-08-13T18:17
в мире
молдавия
россия
украина
f-16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность из-за сообщений СМИ о том, что передаваемые Киеву самолеты F-16 будут базироваться в этой республике, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства."К молдавской стороне был обращен призыв строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлеченности в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья", — подчеркнули в МИД.Российские дипломаты также обратили внимание временного поверенного на продолжающуюся милитаризацию республики и проведение совместных учений со странами НАТО. В МИД считают, что эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает множество российских граждан.Кроме того, ведомство отвело как "несостоятельное и не соответствующее действительности" заявление молдавского МИД от 13 августа о якобы незаконном размещении российских военных в Приднестровье.Как писал журнал The Economist, 31 июля Украина получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.По сведениям The Wall Street Journal, истребители оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. Однако, писала газета, американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Киеву F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, истребители будут сбиваться и уничтожаться.
https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965564078.html
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в мире, молдавия, россия, украина, f-16
В мире, Молдавия, Россия, Украина, F-16, Специальная военная операция на Украине
Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16

МИД: Россия озабочена сообщениями о передаваемых Украине F-16 в Молдавии

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность из-за сообщений СМИ о том, что передаваемые Киеву самолеты F-16 будут базироваться в этой республике, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«
"К молдавской стороне был обращен призыв строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлеченности в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья", — подчеркнули в МИД.
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По конституции Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года активно сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти президента Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" в Молдавии стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

Российские дипломаты также обратили внимание временного поверенного на продолжающуюся милитаризацию республики и проведение совместных учений со странами НАТО. В МИД считают, что эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает множество российских граждан.
Кроме того, ведомство отвело как "несостоятельное и не соответствующее действительности" заявление молдавского МИД от 13 августа о якобы незаконном размещении российских военных в Приднестровье.
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Как писал журнал The Economist, 31 июля Украина получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.
По сведениям The Wall Street Journal, истребители оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. Однако, писала газета, американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Киеву F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, истребители будут сбиваться и уничтожаться.
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