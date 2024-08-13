https://ria.ru/20240813/mid-1965986031.html

Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16

Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16 - РИА Новости, 13.08.2024

Молдавского дипломата вызвали в МИД из-за сообщений о размещении F-16

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность из-за сообщений СМИ о том, что передаваемые... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:15

2024-08-13T17:15

2024-08-13T18:17

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность из-за сообщений СМИ о том, что передаваемые Киеву самолеты F-16 будут базироваться в этой республике, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства."К молдавской стороне был обращен призыв строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлеченности в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья", — подчеркнули в МИД.Российские дипломаты также обратили внимание временного поверенного на продолжающуюся милитаризацию республики и проведение совместных учений со странами НАТО. В МИД считают, что эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает множество российских граждан.Кроме того, ведомство отвело как "несостоятельное и не соответствующее действительности" заявление молдавского МИД от 13 августа о якобы незаконном размещении российских военных в Приднестровье.Как писал журнал The Economist, 31 июля Украина получила первые десять из 79 истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента Джо Байдена одобрила их отправку Киеву.По сведениям The Wall Street Journal, истребители оснастят ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. Однако, писала газета, американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки Киеву F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, истребители будут сбиваться и уничтожаться.

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

https://ria.ru/20240811/ukraina-1965564078.html

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

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в мире, молдавия, россия, украина, f-16