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В Молдавии опровергли сообщение о размещении F-16 для Украины - РИА Новости, 13.08.2024
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10:58 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/mid-1965874546.html
В Молдавии опровергли сообщение о размещении F-16 для Украины
В Молдавии опровергли сообщение о размещении F-16 для Украины - РИА Новости, 13.08.2024
В Молдавии опровергли сообщение о размещении F-16 для Украины
Министерство иностранных дел Молдавии сообщает в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:58
2024-08-13T10:58
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молдавия
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вооруженные силы украины
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщает в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности. "Временный поверенный в делах посольства Республики Молдова в Москве был вызван сегодня днем в министерство иностранных дел России, ему сообщили, что обсуждения будут касаться "информации из прессы о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины". Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", - говорится в заявлении министерства. В ведомстве уточнили, что информация о размещении истребителей для Украины на молдавской территории - это фейковая новость, которая распространяется в Telegram-каналах и соцсетях. МИД подчеркивает, что Молдавия является нейтральным государством, и ее институты будут продолжать соблюдать принцип нейтралитета. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Майя Санду, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
В Молдавии опровергли сообщение о размещении F-16 для Украины

МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя F-16 для Украины

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщает в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности.
«
"Временный поверенный в делах посольства Республики Молдова в Москве был вызван сегодня днем в министерство иностранных дел России, ему сообщили, что обсуждения будут касаться "информации из прессы о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины". Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", - говорится в заявлении министерства.
В ведомстве уточнили, что информация о размещении истребителей для Украины на молдавской территории - это фейковая новость, которая распространяется в Telegram-каналах и соцсетях. МИД подчеркивает, что Молдавия является нейтральным государством, и ее институты будут продолжать соблюдать принцип нейтралитета.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Полет F-16 над Одессой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
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4 августа, 18:06
 
В миреМолдавияМоскваРоссияМайя СандуВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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