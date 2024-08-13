В Молдавии опровергли сообщение о размещении F-16 для Украины
МИД Молдавии опроверг информацию, что страна разместит у себя F-16 для Украины
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Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сообщает в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности.
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"Временный поверенный в делах посольства Республики Молдова в Москве был вызван сегодня днем в министерство иностранных дел России, ему сообщили, что обсуждения будут касаться "информации из прессы о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины". Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику, в том числе самолеты, предназначенные для Украины", - говорится в заявлении министерства.
В ведомстве уточнили, что информация о размещении истребителей для Украины на молдавской территории - это фейковая новость, которая распространяется в Telegram-каналах и соцсетях. МИД подчеркивает, что Молдавия является нейтральным государством, и ее институты будут продолжать соблюдать принцип нейтралитета.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.