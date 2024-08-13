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Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной - РИА Новости, 13.08.2024
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13:03 13.08.2024 (обновлено: 13:05 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/merkel-1965901294.html
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной - РИА Новости, 13.08.2024
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Операция ВСУ в Курской области рассчитана на медийный эффект и вряд ли улучшит позицию Украины на потенциальных переговорах, заявил РИА Новости бывший военный... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:03
2024-08-13T13:05
курская область
украина
россия
ангела меркель
владимир путин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области рассчитана на медийный эффект и вряд ли улучшит позицию Украины на потенциальных переговорах, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад. "Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сказал РИА Новости Вад. По мнению экс-советника Меркель, у операции ВСУ в Курской области нет особого военного смысла: Украина лишь растянула линию боевого соприкосновения, для удержания которой ей и без того приходилось прилагать значительные усилия. Вад считает, что у украинской армии недостаточно сил ни для продолжения наступления в направлении Курска, ни для удержания занятых территорий на постоянной основе. "Я не уверен, что украинцы таким образом хотят улучшить свою переговорную позицию. Наступление в этом регионе (Курской области - ред.) для этого недостаточно перспективно и устойчиво. Оно также не улучшит общую военную ситуацию для Украины. Тем не менее было бы хорошо, если бы обе стороны - Россия и Украина - вскоре начали переговоры", - добавил эксперт. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
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курская область, украина, россия, ангела меркель, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Украина, Россия, Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной

Эксперт: операция в Курской области рассчитана на СМИ, не улучшит позиции Киева

© Kadyrov_95 / TelegramУничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Kadyrov_95 / Telegram
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ в Курской области. Кадр видео
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области рассчитана на медийный эффект и вряд ли улучшит позицию Украины на потенциальных переговорах, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
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"Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сказал РИА Новости Вад.
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По мнению экс-советника Меркель, у операции ВСУ в Курской области нет особого военного смысла: Украина лишь растянула линию боевого соприкосновения, для удержания которой ей и без того приходилось прилагать значительные усилия. Вад считает, что у украинской армии недостаточно сил ни для продолжения наступления в направлении Курска, ни для удержания занятых территорий на постоянной основе.
"Я не уверен, что украинцы таким образом хотят улучшить свою переговорную позицию. Наступление в этом регионе (Курской области - ред.) для этого недостаточно перспективно и устойчиво. Оно также не улучшит общую военную ситуацию для Украины. Тем не менее было бы хорошо, если бы обе стороны - Россия и Украина - вскоре начали переговоры", - добавил эксперт.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьУкраинаРоссияАнгела МеркельВладимир ПутинВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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