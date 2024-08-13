Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Эксперт: операция в Курской области рассчитана на СМИ, не улучшит позиции Киева
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Операция ВСУ в Курской области рассчитана на медийный эффект и вряд ли улучшит позицию Украины на потенциальных переговорах, заявил РИА Новости бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
«
"Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сказал РИА Новости Вад.
По мнению экс-советника Меркель, у операции ВСУ в Курской области нет особого военного смысла: Украина лишь растянула линию боевого соприкосновения, для удержания которой ей и без того приходилось прилагать значительные усилия. Вад считает, что у украинской армии недостаточно сил ни для продолжения наступления в направлении Курска, ни для удержания занятых территорий на постоянной основе.
"Я не уверен, что украинцы таким образом хотят улучшить свою переговорную позицию. Наступление в этом регионе (Курской области - ред.) для этого недостаточно перспективно и устойчиво. Оно также не улучшит общую военную ситуацию для Украины. Тем не менее было бы хорошо, если бы обе стороны - Россия и Украина - вскоре начали переговоры", - добавил эксперт.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом
7 августа, 08:14
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область
12 августа, 14:58