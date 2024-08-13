https://ria.ru/20240813/medvedev-1966022135.html

Медведев призвал Курскую область помочь определить ущерб от Украины

Медведев призвал Курскую область помочь определить ущерб от Украины - РИА Новости, 13.08.2024

Медведев призвал Курскую область помочь определить ущерб от Украины

Руководство Курской области должно помочь в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована "для предъявления к оплате" Украине,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:35

2024-08-13T19:35

2024-08-13T19:36

курская область

россия

украина

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Руководство Курской области должно помочь в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована "для предъявления к оплате" Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее Медведев заявил, что он докладывал президенту РФ Владимиру Путину о вопросе, касающемся формирования реестра ущерба, нанесенного России со стороны Украины. "Сейчас мы видим, что ущерб причинен Курской области. Мне кажется, нужно вместе с руководством Курской области, вместе с администрацией тоже помогать… в формировании информационной базы, которую мы, в конечном счете, должны сделать и впоследствии использовать для предъявления к оплате, что называется, в той или иной форме", - отметил Медведев на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области. Он уточнил, что еще предстоит определить то, в какой форме будет Россия будет взыскивать ущерб, причиненный стране со стороны Украины.

https://ria.ru/20240813/medvedev-1966019581.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, украина, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия