https://ria.ru/20240813/medvedev-1966020558.html
Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины
Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины - РИА Новости, 13.08.2024
Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что докладывал президенту РФ Владимиру Путину о вопросе, касающемся формирования реестра ущерба, нанесенного России РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:23
2024-08-13T19:23
2024-08-13T19:23
россия
украина
курская область
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что докладывал президенту РФ Владимиру Путину о вопросе, касающемся формирования реестра ущерба, нанесенного России со стороны Украины. "Некоторое время назад я докладывал президенту вопрос, касающийся формирования так называемого "реестра ущерба", причиненного Российской Федерации", - отметил Медведев на совещании "Единой России" о ходе гуманитарной операции в Курской области. Он добавил, что враги России постоянно "манипулируют" темой реестра ущерба, уточнив, что ущерб, причиненный России, "безусловно огромен".
https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html
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россия, украина, курская область, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Россия, Украина, Курская область, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины
Медведев докладывал Путину о вопросе формировании реестра ущерба от Украины