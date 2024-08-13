https://ria.ru/20240813/medvedev-1966020558.html

Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины

Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины - РИА Новости, 13.08.2024

Медведев поднимал вопрос о формировании реестра ущерба от Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что докладывал президенту РФ Владимиру Путину о вопросе, касающемся формирования реестра ущерба, нанесенного России РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:23

2024-08-13T19:23

2024-08-13T19:23

россия

украина

курская область

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что докладывал президенту РФ Владимиру Путину о вопросе, касающемся формирования реестра ущерба, нанесенного России со стороны Украины. "Некоторое время назад я докладывал президенту вопрос, касающийся формирования так называемого "реестра ущерба", причиненного Российской Федерации", - отметил Медведев на совещании "Единой России" о ходе гуманитарной операции в Курской области. Он добавил, что враги России постоянно "манипулируют" темой реестра ущерба, уточнив, что ущерб, причиненный России, "безусловно огромен".

https://ria.ru/20240808/medvedev-1964812733.html

россия

украина

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россия, украина, курская область, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия