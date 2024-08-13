https://ria.ru/20240813/medvedev-1965951846.html

Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам

Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам - РИА Новости, 13.08.2024

Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил представителям партии обсудить помощь не только... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:25

2024-08-13T15:25

2024-08-13T15:25

россия

курская область

брянская область

дмитрий медведев

владимир путин

валерий герасимов

единая россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153329/44/1533294437_0:50:2929:1698_1920x0_80_0_0_626b622737311b5112696bd993375b5c.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил представителям партии обсудить помощь не только Курской области, но и другим приграничным регионам, где проводится контртеррористическая операция (КТО). "Давайте мы пообщаемся, обсудим, какие дополнительные меры по линии Единой России нам нужно с вами предпринять для помощи и поддержки Курской области. Сразу оговорюсь, что это распространяется, естественно, и на другие российские территории, где сейчас проходит контртеррористическая операция, то есть на Брянскую и Белгородскую области", - сказал Медведев в рамках совещания о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

https://ria.ru/20240808/vyplaty-1965064706.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины