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Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам - РИА Новости, 13.08.2024
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15:25 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/medvedev-1965951846.html
Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам
Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам - РИА Новости, 13.08.2024
Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил представителям партии обсудить помощь не только... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:25
2024-08-13T15:25
россия
курская область
брянская область
дмитрий медведев
владимир путин
валерий герасимов
единая россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил представителям партии обсудить помощь не только Курской области, но и другим приграничным регионам, где проводится контртеррористическая операция (КТО). "Давайте мы пообщаемся, обсудим, какие дополнительные меры по линии Единой России нам нужно с вами предпринять для помощи и поддержки Курской области. Сразу оговорюсь, что это распространяется, естественно, и на другие российские территории, где сейчас проходит контртеррористическая операция, то есть на Брянскую и Белгородскую области", - сказал Медведев в рамках совещания о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html
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россия, курская область, брянская область, дмитрий медведев, владимир путин, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Медведев предложил ЕР обсудить помощь приграничным регионам

Медведев предложил ЕР обсудить поддержку областей, где проводится КТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил представителям партии обсудить помощь не только Курской области, но и другим приграничным регионам, где проводится контртеррористическая операция (КТО).
«
"Давайте мы пообщаемся, обсудим, какие дополнительные меры по линии Единой России нам нужно с вами предпринять для помощи и поддержки Курской области. Сразу оговорюсь, что это распространяется, естественно, и на другие российские территории, где сейчас проходит контртеррористическая операция, то есть на Брянскую и Белгородскую области", - сказал Медведев в рамках совещания о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.
Сбор и выдача гуманитарной помощи в областном Дворце молодежи в Курске для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал главную задачу в Курской области
12 августа, 15:09
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьДмитрий МедведевВладимир ПутинВалерий ГерасимовЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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