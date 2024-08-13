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Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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15:09 13.08.2024 (обновлено: 16:13 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html
Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область
Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:09
2024-08-13T16:13
киев
курская область
россия
владимир путин
дмитрий медведев
валерий герасимов
единая россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области."Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Все оценки даны президентом несколько дней назад и вчера... Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание", - сказал он на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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киев, курская область, россия, владимир путин, дмитрий медведев, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины
Киев, Курская область, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Валерий Герасимов, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область

Медведев: Киев понесет наказание за террористическую вылазку в Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области.
«
"Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Все оценки даны президентом несколько дней назад и вчера... Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание", - сказал он на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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КиевКурская областьРоссияВладимир ПутинДмитрий МедведевВалерий ГерасимовЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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