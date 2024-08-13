https://ria.ru/20240813/medvedev-1965946956.html

Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область

Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Медведев пригрозил Киеву заслуженным наказанием за атаку на Курскую область

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:09

2024-08-13T15:09

2024-08-13T16:13

киев

курская область

россия

владимир путин

дмитрий медведев

валерий герасимов

единая россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим понесет заслуженное наказание за террористическую вылазку в Курской области."Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию. Все оценки даны президентом несколько дней назад и вчера... Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание", - сказал он на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

киев

курская область

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киев, курская область, россия, владимир путин, дмитрий медведев, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины