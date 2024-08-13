https://ria.ru/20240813/media1-1966019276.html
Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов
Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов - РИА Новости, 13.08.2024
Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов
Kismet Capital Group (KCG, принадлежит Ивану Таврину) заключила соглашение с группой инвесторов, включающей компанию "Медиа-Телеком", о продаже активов частной... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:13
2024-08-13T19:13
2024-08-13T20:31
экономика
казань
иван таврин
эльдар муртазин
денис кусков
национальная медиа группа
ростелеком
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Kismet Capital Group (KCG, принадлежит Ивану Таврину) заключила соглашение с группой инвесторов, включающей компанию "Медиа-Телеком", о продаже активов частной российской группы"МЕДИА1", сообщили РИА Новости несколько источников на медиарынке и подтвердили в самих компаниях.Она объединяет телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце" и региональный радиохолдинг "Выбери Радио"."У Таврина есть планы после продажи медиаактивов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов", — рассказал РИА Новости источник, близкий к Kismet Capital Group.Компания "Медиа-Телеком" занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиаправ, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются Национальная Медиа Группа, "Ростелеком" и группа топ-менеджмента. Компания стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.Представители KCG, "МЕДИА1", "Медиа-Телеком" подтвердили РИА Новости подписание соглашения. По словам представителей Kismet Capital Group, продажа активов "МЕДИА1" станет завершением выхода из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки."Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент "МЕДИА1" в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в "МЕДИА1" для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами", — отметили в "Медиа-Телеком".Сумма сделки при этом не раскрывается."С момента приобретения нашего первого телевизионного канала в Казани прошло практически 23 года. За это время "МЕДИА1" объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ", — сообщил основатель KCG и "МЕДИА1" Иван Таврин. Он поблагодарил за работу коллектив компании, партнеров и акционеров. "Время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы "МЕДИА1" принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний", — сказал Таврин. Комментируя РИА Новости сделку, аналитик Эльдар Муртазин отметил, что IT-стартапы являются точкой роста любой экономики. Многие из них имеют шансы вырасти в полноценные компании, но им не хватает правильной организации работы, начиная с финансов и заканчивая устройством офиса, считает он. "Шансы на успех увеличиваются, если стартапы находят стратегического инвестора и ментора, если в таком качестве может выступить Иван Таврин, выбирая самые перспективные проекты, это, в свою очередь, привлечет к ним внимание. Интерес Таврина также логичен, ему хорошо известен IT-рынок, а также есть определенное чутье на успешные направления", — сказал Муртазин.По словам главного редактора TelecomDaily Дениса Кускова, на текущем этапе развития медиарынка вполне логично, что те направления, которые были в компании Таврина, продаются структуре, которая имеет большой опыт, высокие рейтинги и умения создавать и продвигать аудиовизуальный контент."Вместе с тем компания-продавец сосредоточится на технологических проектах и будет уделять им полноценное внимание, что должно также сказаться позитивно на планах развития самого инвестиционного холдинга", — заключил эксперт.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, казань, иван таврин, эльдар муртазин, денис кусков, национальная медиа группа , ростелеком
Экономика, Казань, Иван Таврин, Эльдар Муртазин, Денис Кусков, Национальная Медиа Группа , Ростелеком
Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов
Российскую группу "МЕДИА1" продадут инвесторам
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Kismet Capital Group (KCG, принадлежит Ивану Таврину) заключила соглашение с группой инвесторов, включающей компанию "Медиа-Телеком", о продаже активов частной российской группы"МЕДИА1", сообщили РИА Новости несколько источников на медиарынке и подтвердили в самих компаниях.
Она объединяет телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце" и региональный радиохолдинг "Выбери Радио".
"У Таврина есть планы после продажи медиаактивов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов", — рассказал РИА Новости источник, близкий к Kismet Capital Group.
Компания "Медиа-Телеком" занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиаправ, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются Национальная Медиа Группа
, "Ростелеком
" и группа топ-менеджмента. Компания стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.
Представители KCG, "МЕДИА1", "Медиа-Телеком" подтвердили РИА Новости подписание соглашения. По словам представителей Kismet Capital Group, продажа активов "МЕДИА1" станет завершением выхода из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки.
«
"Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент "МЕДИА1" в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в "МЕДИА1" для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами", — отметили в "Медиа-Телеком".
Сумма сделки при этом не раскрывается.
"С момента приобретения нашего первого телевизионного канала в Казани
прошло практически 23 года. За это время "МЕДИА1" объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ", — сообщил основатель KCG и "МЕДИА1" Иван Таврин.
Он поблагодарил за работу коллектив компании, партнеров и акционеров.
«
"Время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы "МЕДИА1" принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний", — сказал Таврин.
Комментируя РИА Новости сделку, аналитик Эльдар Муртазин
отметил, что IT-стартапы являются точкой роста любой экономики. Многие из них имеют шансы вырасти в полноценные компании, но им не хватает правильной организации работы, начиная с финансов и заканчивая устройством офиса, считает он.
"Шансы на успех увеличиваются, если стартапы находят стратегического инвестора и ментора, если в таком качестве может выступить Иван Таврин, выбирая самые перспективные проекты, это, в свою очередь, привлечет к ним внимание. Интерес Таврина также логичен, ему хорошо известен IT-рынок, а также есть определенное чутье на успешные направления", — сказал Муртазин.
По словам главного редактора TelecomDaily Дениса Кускова
, на текущем этапе развития медиарынка вполне логично, что те направления, которые были в компании Таврина, продаются структуре, которая имеет большой опыт, высокие рейтинги и умения создавать и продвигать аудиовизуальный контент.
"Вместе с тем компания-продавец сосредоточится на технологических проектах и будет уделять им полноценное внимание, что должно также сказаться позитивно на планах развития самого инвестиционного холдинга", — заключил эксперт.