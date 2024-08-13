https://ria.ru/20240813/media1-1966019276.html

Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов

Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов - РИА Новости, 13.08.2024

Компанию "МЕДИА1" продадут группе инвесторов

Kismet Capital Group (KCG, принадлежит Ивану Таврину) заключила соглашение с группой инвесторов, включающей компанию "Медиа-Телеком", о продаже активов частной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:13

2024-08-13T19:13

2024-08-13T20:31

экономика

казань

иван таврин

эльдар муртазин

денис кусков

национальная медиа группа

ростелеком

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Kismet Capital Group (KCG, принадлежит Ивану Таврину) заключила соглашение с группой инвесторов, включающей компанию "Медиа-Телеком", о продаже активов частной российской группы"МЕДИА1", сообщили РИА Новости несколько источников на медиарынке и подтвердили в самих компаниях.Она объединяет телеканалы "МУЗ-ТВ", "Ю", "Солнце" и региональный радиохолдинг "Выбери Радио"."У Таврина есть планы после продажи медиаактивов — все средства планируется направить на создание собственного фонда поддержки технологического предпринимательства, а также социальных и некоммерческих проектов", — рассказал РИА Новости источник, близкий к Kismet Capital Group.Компания "Медиа-Телеком" занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиаправ, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются Национальная Медиа Группа, "Ростелеком" и группа топ-менеджмента. Компания стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.Представители KCG, "МЕДИА1", "Медиа-Телеком" подтвердили РИА Новости подписание соглашения. По словам представителей Kismet Capital Group, продажа активов "МЕДИА1" станет завершением выхода из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки."Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент "МЕДИА1" в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в "МЕДИА1" для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами", — отметили в "Медиа-Телеком".Сумма сделки при этом не раскрывается."С момента приобретения нашего первого телевизионного канала в Казани прошло практически 23 года. За это время "МЕДИА1" объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ", — сообщил основатель KCG и "МЕДИА1" Иван Таврин. Он поблагодарил за работу коллектив компании, партнеров и акционеров. "Время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа — это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы "МЕДИА1" принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний", — сказал Таврин. Комментируя РИА Новости сделку, аналитик Эльдар Муртазин отметил, что IT-стартапы являются точкой роста любой экономики. Многие из них имеют шансы вырасти в полноценные компании, но им не хватает правильной организации работы, начиная с финансов и заканчивая устройством офиса, считает он. "Шансы на успех увеличиваются, если стартапы находят стратегического инвестора и ментора, если в таком качестве может выступить Иван Таврин, выбирая самые перспективные проекты, это, в свою очередь, привлечет к ним внимание. Интерес Таврина также логичен, ему хорошо известен IT-рынок, а также есть определенное чутье на успешные направления", — сказал Муртазин.По словам главного редактора TelecomDaily Дениса Кускова, на текущем этапе развития медиарынка вполне логично, что те направления, которые были в компании Таврина, продаются структуре, которая имеет большой опыт, высокие рейтинги и умения создавать и продвигать аудиовизуальный контент."Вместе с тем компания-продавец сосредоточится на технологических проектах и будет уделять им полноценное внимание, что должно также сказаться позитивно на планах развития самого инвестиционного холдинга", — заключил эксперт.

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экономика, казань, иван таврин, эльдар муртазин, денис кусков, национальная медиа группа , ростелеком