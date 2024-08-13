https://ria.ru/20240813/mchs-1965843641.html

МЧС ежедневно фиксирует более 500 термоточек из космоса

МЧС ежедневно фиксирует более 500 термоточек из космоса - РИА Новости, 13.08.2024

МЧС ежедневно фиксирует более 500 термоточек из космоса

МЧС России ежедневно фиксирует более 500 термоточек с помощью космического мониторинга, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:47

2024-08-13T07:47

2024-08-13T07:47

происшествия

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

ми-8 амтш

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. МЧС России ежедневно фиксирует более 500 термоточек с помощью космического мониторинга, сообщается в Telegram-канале ведомства. "МЧС России с помощью космического мониторинга ежедневно фиксирует более 500 термоточек", - говорится в сообщении. Глава ведомства Александр Куренков уточнил, что только за прошедшие сутки МЧС выявило 800 термоточек из космоса, связанных с природными пожарами. Он добавил, что тушение лесных пожаров не относится к компетенции МЧС России, но ведомство содействует органам власти в этом вопросе. "Так, в настоящее время в Якутии работает авиация МЧС России: к тушению привлечены два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и два вертолета", - сообщил Куренков. Помимо этого, в Якутии за сутки ведомственной авиацией сброшено около 100 тонн воды на кромки природных пожаров. Также за сутки в горимых районах региона отобрано и исследовано 34 пробы атмосферного воздуха, превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено. Куренков отметил, что в Забайкалье при необходимости применяется ведомственный вертолет Ми-8 для переброски групп лесных пожарных к очагам.

https://ria.ru/20240812/pozhary-1965605503.html

https://ria.ru/20240809/pozhar-1965277883.html

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происшествия, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш