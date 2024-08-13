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МАГАТЭ пока не смогло определить причины пожара на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024
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01:43 13.08.2024 (обновлено: 02:52 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/magate-1965825651.html
МАГАТЭ пока не смогло определить причины пожара на ЗАЭС
МАГАТЭ пока не смогло определить причины пожара на ЗАЭС - РИА Новости, 13.08.2024
МАГАТЭ пока не смогло определить причины пожара на ЗАЭС
Специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС (ЗАЭС) и продолжат анализировать информацию, сообщило МАГАТЭ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T01:43
2024-08-13T02:52
в мире
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС (ЗАЭС) и продолжат анализировать информацию, сообщило МАГАТЭ. "Пока команде не удалось сделать окончательные выводы на основе полученных данных", — говорится в заявлении организации. Эксперты агентства сочли маловероятным то, что источник пожара находился у основания градирни. Им также не удалось найти в поврежденной башне никаких остатков сгоревших покрышек или обломков БПЛА.Согласно заключению МАГАТЭ, пожар никак не повлиял на безопасность станции, поскольку градирни ЗАЭС сейчас не функционируют."Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и не подтвердила никаких признаков повышенного уровня радиации", — сообщили эксперты.Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965742181.html
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в мире, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, россия, запорожская область
В мире, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Россия, Запорожская область
МАГАТЭ пока не смогло определить причины пожара на ЗАЭС

МАГАТЭ пока не может определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Специалисты МАГАТЭ пока не могут определить причины пожара на башне градирни Запорожской АЭС (ЗАЭС) и продолжат анализировать информацию, сообщило МАГАТЭ.
"Пока команде не удалось сделать окончательные выводы на основе полученных данных", — говорится в заявлении организации.
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Эксперты агентства сочли маловероятным то, что источник пожара находился у основания градирни. Им также не удалось найти в поврежденной башне никаких остатков сгоревших покрышек или обломков БПЛА.
Согласно заключению МАГАТЭ, пожар никак не повлиял на безопасность станции, поскольку градирни ЗАЭС сейчас не функционируют.
"Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и не подтвердила никаких признаков повышенного уровня радиации", — сообщили эксперты.
Пожар на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В МАГАТЭ заявили, что пожар на градирне не повлиял на безопасность ЗАЭС
01:24
Ранее госкорпорация "Росатом" заявила, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. Градирня ЗАЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри, сроки восстановления будут понятны после оценки ее состояния, сообщили на станции.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
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В миреМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСРоссияЗапорожская область
 
 
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