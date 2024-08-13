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Мишустин рассказал о целях развития космической ядерной энергетики

Мишустин рассказал о целях развития космической ядерной энергетики - РИА Новости, 13.08.2024

Мишустин рассказал о целях развития космической ядерной энергетики

Развитие космической ядерной энергетики в России будет необходимо для освоения Луны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:07

2024-08-13T17:07

2024-08-13T17:07

россия

луна

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Развитие космической ядерной энергетики в России будет необходимо для освоения Луны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Значимым федеральным проектом станет развитие космической ядерной энергетики России. Он будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны", - сообщил Мишустин во вторник на стратегической сессии о развитии космической деятельности РФ.

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россия, луна, михаил мишустин