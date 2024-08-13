https://ria.ru/20240813/london-1965887272.html

Напавшему с ножом на ребенка в центре Лондона мужчине предъявлены обвинения

Напавшему с ножом на ребенка в центре Лондона мужчине предъявлены обвинения - РИА Новости, 13.08.2024

Напавшему с ножом на ребенка в центре Лондона мужчине предъявлены обвинения

Мужчине, напавшему с ножом на ребенка в центре Лондоне через две недели после крупной поножовщины в Саутпорте, предъявлены обвинения в покушении на убийство,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:59

2024-08-13T11:59

2024-08-13T12:05

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Мужчине, напавшему с ножом на ребенка в центре Лондоне через две недели после крупной поножовщины в Саутпорте, предъявлены обвинения в покушении на убийство, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте лондонской полиции. Накануне правоохранители сообщили, что женщина и её 11-летняя дочь были доставлены в больницу после нападения с ножом, один мужчина был задержан. Ребенок получил серьезные ранения, однако её жизни ничего не угрожает. Мать не пострадала. "Мужчине были предъявлены обвинения после нападения с ножом на 11-летнюю девочку", - сказано в документе. Помещённому под стражу 32-летнему мужчине вменяют покушение на убийство и хранение колюще-режущего предмета, сообщила полиция. Нападение было совершено на известной пешеходной площади Лестер-сквер в центре британской столицы. Инцидент произошел через две недели после поножовщины в английском городе Саутпорт. Тогда 17-летний подросток напал с ножом на детей, в результате чего три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. После этого в Британии вспыхнули протесты. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции. -0-

https://ria.ru/20240803/britaniya-1963883689.html

https://ria.ru/20240731/velikobritanija-1963107287.html

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в мире, лондон, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии