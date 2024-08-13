https://ria.ru/20240813/livan-1965979288.html

Российские семьи рассказали о ситуации в Ливане

Российские семьи рассказали о ситуации в Ливане - РИА Новости, 13.08.2024

Российские семьи рассказали о ситуации в Ливане

Сотни семей российских граждан продолжают оставаться в Ливане вопреки напряженной обстановке на ливано-израильской границе и угроз со стороны Тель-Авива начать... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:09

2024-08-13T17:09

2024-08-13T17:09

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БЕЙУРТ, 13 авг - РИА Новости. Сотни семей российских граждан продолжают оставаться в Ливане вопреки напряженной обстановке на ливано-израильской границе и угроз со стороны Тель-Авива начать масштабную войну. Представительницы российской диаспоры из разных городов Ливана рассказали РИА Новости о том, как реально обстоят дела в стране и к чему они готовятся в ближайшее время. Министр финансов Ливана Амин Салями 9 августа в интервью РИА Новости рассказал, что расширение масштабов войны с Израилем может вернуть ливанцев в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича, запасов продовольствия в случае блокады хватит не более чем на три месяца. Министр здравоохранения Ливана Фирас Аль-Абъяд в свою очередь заявил РИА Новости, что в случае израильской агрессии ливанский сектор здравоохранения сможет бесперебойно функционировать не более четырех месяцев. "Более 25 (российских) семей сейчас находятся в Суре (Тире) и его окрестностях, я не говорю про Набатию и другие города. Никакого ажиотажа в магазинах не наблюдается. В Тире все работает - кафе и рестораны. Сейчас народ возвращается. Те, кто уехал на лето, практически все собираются вернуться к школе. Поэтому на данный момент, конечно, ситуация напряженная, у кого-то сдают нервы, но тем не менее все по прежнему и ничего сверхъестественного не наблюдается", - рассказала жительница самого крупного города на юге Ливана - Тир, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Ливане Мира Юнис. Она отметила, что российские женщины в Ливане давно адаптировались к ситуации после прежних конфликтов и очагов напряженности. "Женщины в том числе у нас подкованные - интересуются политикой, много читают. Поэтому понимают, что все это по большому счету информационная война и нагнетание обстановки. К ситуации относятся с пониманием. На юге "Партию Бога" (движение "Хезболлах" - ред.) вряд ли Израиль одолеет, поэтому ничего плохого не случится", - пояснила Юнис. Представительница российской диаспоры в Бейруте, туристический гид Екатерина Алаеддин в свою очередь рассказала РИА Новости, что в ливанской столице, как и в других городах, паники нет, но и по-прежнему нет электричества. "Мы русские женщины, живущие в Ливане, за много лет привыкли ко всему, имея опыт предыдущих конфликтов уже ничего не боимся, паники нет, жизнь протекает в штатном режиме, в магазинах все есть, людей, сметающих все с прилавков, не наблюдается, хотя запас необходимых продуктов собран давно и тревожный чемоданчик с предметами первой необходимости стоит у входной двери, а то, что нет электричества, так это давно, и вопрос решён у каждого индивидуально", - сказала Алаеддин. По словам собеседницы агентства, в стране проводят все ранее запланированные концерты. На выступлении одной из самых популярных ливанских групп в Бейруте собралось более 6 тысяч зрителей. Пляжи по прежнему заполнены местными отдыхающими вопреки высоким ценам. "Конечно, вся эта ситуация отрицательно сказывается на экономике Ливана, особенно страдает туристический бизнес, так наслушавшись новостей многие опасаются посещать Ливан, но далеко не все, недавно приехала туристка из Москвы с ребенком на целый месяц и прекрасно себя чувствует, отдыхая на море и посещая достопримечательности", - отмечает Алаеддин. Российская соотечественница, член руководства русскоязычной диаспоры православных христиан церкви святого Николая Татьяна Королева, проживающая в городе Сайда к югу от столицы, рассказала РИА Новости, что настроения, как и у большинства ливанцев, тревожные, но уезжать в Россию соотечественники будут только в случае прямой угрозы жизни. "В настоящее время все ведут обычный образ жизни: дом, работа, семья. Посещают службы в церкви святого Николая в Сайде по воскресеньям. Хотя работы становиться все меньше и меньше, и в случае безработицы тоже люди готовы возвращаться в Россию", - добавила Королева. За последние недели израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.

https://ria.ru/20240730/livan-1962838992.html

https://ria.ru/20240809/livan-1965223538.html

https://ria.ru/20240809/livan-1965225452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, ливан, израиль, россия, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году