https://ria.ru/20240813/livan-1965838961.html
Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.08.2024
Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:26
2024-08-13T06:26
2024-08-13T06:26
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе (населенных пунктов – ред.) Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
Израильская авиация нанесла удары по военным объектам "Хезболлы" на юге Ливана
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе (населенных пунктов – ред.) Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.