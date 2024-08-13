https://ria.ru/20240813/livan-1965838961.html

Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 13.08.2024

Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Израильская авиация нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:26

2024-08-13T06:26

2024-08-13T06:26

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095235b448317aafbf488b979a6c75d3.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районе (населенных пунктов – ред.) Кфаркела, Марвахин и Мейс Эль-Джабаль", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240812/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году