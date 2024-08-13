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Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске доставляют в Луганск - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:36 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/lisichansk-1965991798.html
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске доставляют в Луганск
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске доставляют в Луганск - РИА Новости, 13.08.2024
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске доставляют в Луганск
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске начали доставлять в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:36
2024-08-13T17:36
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
лисичанск
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске начали доставлять в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, 2 человека погибли, более 30 ранены. Первым в ЛРКБ доставили мужчину без сознания с черепно-мозговой травмой. "Мы ожидаем поступления раненых. По предварительной информации, это 7 человек... Наши ребята - две бригады - выехали на место, где в настоящее время оказывают помощь. По состоянию на 16.50, мы имеем пациента крайней степени тяжести с тяжёлой черепно-мозговой травмой. В настоящее время будет взят срочно в операционную", - сообщила заместитель главного врача по медицинской работе ЛРКБ Инна Стрекозова.
https://ria.ru/20240813/obstrel-1965926368.html
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здоровье - общество, лисичанск, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Россия, Луганская Народная Республика, Происшествия
Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске доставляют в Луганск

Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске начали доставлять в ЛРКБ

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске начали доставлять в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, 2 человека погибли, более 30 ранены.
Первым в ЛРКБ доставили мужчину без сознания с черепно-мозговой травмой.
"Мы ожидаем поступления раненых. По предварительной информации, это 7 человек... Наши ребята - две бригады - выехали на место, где в настоящее время оказывают помощь. По состоянию на 16.50, мы имеем пациента крайней степени тяжести с тяжёлой черепно-мозговой травмой. В настоящее время будет взят срочно в операционную", - сообщила заместитель главного врача по медицинской работе ЛРКБ Инна Стрекозова.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЛисичанскВооруженные силы УкраиныРоссияЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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