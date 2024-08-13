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Почти 150 медиков МО бесплатно получили земельные участки с начала года
Почти 150 медиков МО бесплатно получили земельные участки с начала года - РИА Новости, 13.08.2024
Почти 150 медиков МО бесплатно получили земельные участки с начала года
Почти 150 врачей Московской области получили бесплатные земельные участки для строительства дома или ведения хозяйства по льготной программе с начала года. Об... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:10
2024-08-13T18:10
2024-08-13T18:10
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Почти 150 врачей Московской области получили бесплатные земельные участки для строительства дома или ведения хозяйства по льготной программе с начала года. Об этом сообщил 360.ru.По словам первого зампредседателя правительства региона Людмилы Болатаевой, в этом году перечень специальностей по программе расширили, теперь право на получение участка есть и у психиатров. Такие меры поддержки не только поддерживают медиков, которые уже работают в больницах, но и привлекают в регион новые кадры.Отмечается, что на получение бесплатных земельных участков вправе претендовать врачи, которые имеют стаж не менее трех лет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Почти 150 врачей Московской области получили бесплатные земельные участки для строительства дома или ведения хозяйства по льготной программе с начала года. Об этом сообщил 360.ru
.
По словам первого зампредседателя правительства региона Людмилы Болатаевой, в этом году перечень специальностей по программе расширили, теперь право на получение участка есть и у психиатров. Такие меры поддержки не только поддерживают медиков, которые уже работают в больницах, но и привлекают в регион новые кадры.
Отмечается, что на получение бесплатных земельных участков вправе претендовать врачи, которые имеют стаж не менее трех лет.