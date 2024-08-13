https://ria.ru/20240813/lgoty-1966004940.html

Почти 150 медиков МО бесплатно получили земельные участки с начала года

Почти 150 медиков МО бесплатно получили земельные участки с начала года - РИА Новости, 13.08.2024

Почти 150 медиков МО бесплатно получили земельные участки с начала года

Почти 150 врачей Московской области получили бесплатные земельные участки для строительства дома или ведения хозяйства по льготной программе с начала года. Об... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:10

2024-08-13T18:10

2024-08-13T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Почти 150 врачей Московской области получили бесплатные земельные участки для строительства дома или ведения хозяйства по льготной программе с начала года. Об этом сообщил 360.ru.По словам первого зампредседателя правительства региона Людмилы Болатаевой, в этом году перечень специальностей по программе расширили, теперь право на получение участка есть и у психиатров. Такие меры поддержки не только поддерживают медиков, которые уже работают в больницах, но и привлекают в регион новые кадры.Отмечается, что на получение бесплатных земельных участков вправе претендовать врачи, которые имеют стаж не менее трех лет.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)