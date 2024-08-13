https://ria.ru/20240813/les-1965287412.html

Зарубились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России

Зарубились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России - РИА Новости, 13.08.2024

Зарубились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России

Резко сократилось производство пиломатериалов, закрываются предприятия, цены бьют рекорды — таковы последствия того, что финны отказались от российской... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:00

2024-08-13T10:05

экономика

финляндия

россия

китай

евросоюз

древесина

круглый лес

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Резко сократилось производство пиломатериалов, закрываются предприятия, цены бьют рекорды — таковы последствия того, что финны отказались от российской древесины. Не помогли ни вырубка собственных лесов, ни поставки из других стран. О том, на что рассчитывают в Хельсинки, — в материале РИА Новости.Взлетели ценыБревна подорожали до 15-летнего максимума. В результате сырье и конечный продукт — пиломатериалы — стоят практически одинаково. Ассоциация лесопильной промышленности бьет тревогу: производство упало с 12 миллионов кубометров до десяти.Эксперты ждут острого дефицита. Так, Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии прогнозирует длительный период высоких цен. Древесины, по его словам, "может не хватить на всех".Наказали себяЭто эмбарго в ЕС ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций в 2022-м. Раньше Россия была вторым по масштабам поставщиком после Китая.По данным Федеральной таможенной службы, экспорт лесоматериалов в нынешние недружественные страны в 2021-м достигал 504 миллиона евро. Из них 374,5 миллиона — в Финляндию."Финны лишили себя 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона — распиленных. Всего более восьми миллионов кубов", — отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.Разошлись интересыПридется вырубать собственные леса, предупреждали еще в 2022-м местные отраслевые организации. Казалось бы, ресурсы есть. По подсчетам Института природных ресурсов Финляндии, на леса приходится 77% территории страны. Это полпроцента мировых запасов древесины, больше всех в Европе.По разным оценкам, в 2023-м в Финляндии заготовили 69-73 миллиона кубометров древесины — 86-91% максимально допустимого уровня. То есть почти весь российский импорт вполне можно заместить, указывает Прикладова."Значит, проблемы возникли на корпоративном уровне. Например, с закупками, где высока доля домохозяйств (порядка 60% лесов находится в собственности населения). Также финские предприятия переходят на альтернативные источники энергии, что расходится с задачами лесопереработки. Видимо, интересы государства, бизнеса и населения не совпали", — рассуждает экономист.Вдобавок финны вынуждены пускать лес не на обработку, а на отопление — в виде щепы или гранул. Ведь российского импорта нет, а тепловые электростанции отказались от торфа и угля.В целом вырубка леса затруднена из-за обязательств ЕС по поглощению углерода. А леса растут медленно и вряд ли восстановятся до прежнего уровня, пишут СМИ.Не то сырьеПоставки из других стран обходятся очень дорого, качество не то, и ассортимент неполный.Так, Финляндия импортировала из России в основном необработанные и распиленные лесоматериалы, а также топливную древесину. И если c топливной древесиной помогли Прибалтика, Швеция и Дания, то с лесоматериалами проблемы, отмечает Прикладова.В итоге отрасль в кризисе, лесоперерабатывающие предприятия закрываются. Осенью прошлого года целлюлозный завод Sunila в Котке, как сообщил собственник, компания Stora Enso, стал нерентабельным.В августе Metsä Fiber сократила персонал целлюлозного завода в Йоутсено на границе с Россией. Операционные убытки первого полугодия — 64 миллиона евро. Придется "адаптировать производство под низкие поставки", уточнили в компании.Новые рынкиРоссия же нашла другие рынки сбыта, увеличив экспорт в дружественные страны.Так, в 2023-м Китай приобрел 14 миллионов кубометров, Узбекистан — два миллиона, Казахстан — 1,1.Покупают древесину Турция, Киргизия, Южная Корея, Египет, ОАЭ. Сильно выросли продажи в Ливан, Иран, Ирак, Сирию, Израиль и Афганистан, отмечает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве России.Сохранилась доля рынка (15%) в Японии, и в Хельсинки этим крайне недовольны.В марте финны обратились к Евросоюзу, потребовав убедить Токио прекратить импорт пиломатериалов и клееного бруса из России. Их собственный экспорт в Японию рухнул в два раза.

https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html

https://ria.ru/20221017/frg-1824744690.html

https://ria.ru/20220912/rumyniya-1816120618.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, финляндия, россия, китай, евросоюз, древесина, круглый лес