https://ria.ru/20240813/kuzbass-1965872179.html

В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил

В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил - РИА Новости, 13.08.2024

В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил

Около 30 могил повредили злоумышленники на городском кладбище в Мысках в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:46

2024-08-13T10:46

2024-08-13T10:46

происшествия

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Около 30 могил повредили злоумышленники на городском кладбище в Мысках в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. "В дежурную часть ОМВД России по городу Мыски поступило несколько обращений от граждан, которые сообщили о том, что на центральном городском кладбище разрушены памятники и ограждение на могилах их родственников. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что повреждения имеют около 30 мест захоронений", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности злоумышленников. Проводится проверка. Это уже третий подобный случай с начала года. В апреле пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области сообщала, что трое подростков в поселке городского типа Промышленная повредили 18 надгробий участников специальной военной операции, а в июле двое несовершеннолетних разгромили более сотни захоронений в селе Березово Новокузнецкого района, среди них были могилы участников СВО.

https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html

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происшествия, кемеровская область, россия