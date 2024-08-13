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В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил - РИА Новости, 13.08.2024
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10:46 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kuzbass-1965872179.html
В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил
В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил - РИА Новости, 13.08.2024
В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил
Около 30 могил повредили злоумышленники на городском кладбище в Мысках в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:46
2024-08-13T10:46
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Около 30 могил повредили злоумышленники на городском кладбище в Мысках в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. "В дежурную часть ОМВД России по городу Мыски поступило несколько обращений от граждан, которые сообщили о том, что на центральном городском кладбище разрушены памятники и ограждение на могилах их родственников. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что повреждения имеют около 30 мест захоронений", – говорится в сообщении. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности злоумышленников. Проводится проверка. Это уже третий подобный случай с начала года. В апреле пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области сообщала, что трое подростков в поселке городского типа Промышленная повредили 18 надгробий участников специальной военной операции, а в июле двое несовершеннолетних разгромили более сотни захоронений в селе Березово Новокузнецкого района, среди них были могилы участников СВО.
https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе на кладбище злоумышленники повредили около 30 могил

Злоумышленники повредили 30 могил на городском кладбище в Мысках в Кузбассе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 авг – РИА Новости. Около 30 могил повредили злоумышленники на городском кладбище в Мысках в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«
"В дежурную часть ОМВД России по городу Мыски поступило несколько обращений от граждан, которые сообщили о том, что на центральном городском кладбище разрушены памятники и ограждение на могилах их родственников. Полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что повреждения имеют около 30 мест захоронений", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности злоумышленников. Проводится проверка.
Это уже третий подобный случай с начала года. В апреле пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области сообщала, что трое подростков в поселке городского типа Промышленная повредили 18 надгробий участников специальной военной операции, а в июле двое несовершеннолетних разгромили более сотни захоронений в селе Березово Новокузнецкого района, среди них были могилы участников СВО.
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