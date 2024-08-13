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Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 13.08.2024 (обновлено: 13:00 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kurskaya-1965893687.html
Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена
Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена - РИА Новости, 13.08.2024
Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена
Большую часть украинских войск, которые вторглись а Курскую область, уже уничтожили, все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:33
2024-08-13T13:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большую часть украинских войск, которые вторглись а Курскую область, уже уничтожили, все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской армии, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены", — сказал он.По словам Алаудинова, российские войска взяли обстановку под контроль."Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть", — добавил командир "Ахмата".Он отметил, что все российские подразделения сейчас "хорошими темпами" занимаются уничтожением украинских боевиков."Причем противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО", — заключил Алаудинов.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Алаудинов: большая часть сил ВСУ, зашедших на территорию России, уничтожена

Алаудинов: большая часть зашедших на территорию РФ сил и средств ВСУ уничтожена

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Уничтожение скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтожение скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большую часть украинских войск, которые вторглись а Курскую область, уже уничтожили, все участки, где передвигаются ВСУ, находятся под контролем российской армии, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
08:00
По словам Алаудинова, российские войска взяли обстановку под контроль.
"Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть", — добавил командир "Ахмата".
Он отметил, что все российские подразделения сейчас "хорошими темпами" занимаются уничтожением украинских боевиков.
"Причем противник несет сейчас такие потери, которые он, наверное, не нес за весь период СВО", — заключил Алаудинов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли около 1350 человек убитыми и ранеными, 29 танков, 23 бронетранспортера, девять БМП и 11 боевых бронированных машин.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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