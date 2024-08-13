В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР
МЧС: свыше 2,2 тысячи детей из Курской области разместили в 120 ПВР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше восьми тысяч человек из Курской области, в том числе более 2,2 тысячи детей, размещены в 120 пунктах временного размещения, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Курской области сотрудники МЧС России помогают жителям региона круглосуточно. Свыше 8000 человек, в том числе более 2200 детей, размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа", - говорится в сообщении.
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Отмечается, что с людьми работают 50 психологов МЧС России и специалисты социальных служб. Во всех ПВР они помогают оформить заявления на выплаты единовременной помощи по утрате имущества. Подчеркивается, что жители пострадавших районов могут подать заявления независимо от того, в какой из регионов уехали.
«
"За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 2000 человек", - добавляется в сообщении.
Как рассказали в МЧС, всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарные колонны МЧС России с 900 тоннами помощи. Оперативным штабом предпринимаются все меры для оказания всесторонней помощи жителям.
Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.