https://ria.ru/20240813/kursk-1965947644.html

В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР

В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР - РИА Новости, 13.08.2024

В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР

Свыше восьми тысяч человек из Курской области, в том числе более 2,2 тысячи детей, размещены в 120 пунктах временного размещения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:11

2024-08-13T15:11

2024-08-13T15:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше восьми тысяч человек из Курской области, в том числе более 2,2 тысячи детей, размещены в 120 пунктах временного размещения, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Курской области сотрудники МЧС России помогают жителям региона круглосуточно. Свыше 8000 человек, в том числе более 2200 детей, размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что с людьми работают 50 психологов МЧС России и специалисты социальных служб. Во всех ПВР они помогают оформить заявления на выплаты единовременной помощи по утрате имущества. Подчеркивается, что жители пострадавших районов могут подать заявления независимо от того, в какой из регионов уехали. "За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 2000 человек", - добавляется в сообщении. Как рассказали в МЧС, всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарные колонны МЧС России с 900 тоннами помощи. Оперативным штабом предпринимаются все меры для оказания всесторонней помощи жителям. Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

россия

курская область

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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины