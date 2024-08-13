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В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kursk-1965947644.html
В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР
В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР - РИА Новости, 13.08.2024
В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР
Свыше восьми тысяч человек из Курской области, в том числе более 2,2 тысячи детей, размещены в 120 пунктах временного размещения, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:11
2024-08-13T15:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше восьми тысяч человек из Курской области, в том числе более 2,2 тысячи детей, размещены в 120 пунктах временного размещения, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Курской области сотрудники МЧС России помогают жителям региона круглосуточно. Свыше 8000 человек, в том числе более 2200 детей, размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что с людьми работают 50 психологов МЧС России и специалисты социальных служб. Во всех ПВР они помогают оформить заявления на выплаты единовременной помощи по утрате имущества. Подчеркивается, что жители пострадавших районов могут подать заявления независимо от того, в какой из регионов уехали. "За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 2000 человек", - добавляется в сообщении. Как рассказали в МЧС, всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарные колонны МЧС России с 900 тоннами помощи. Оперативным штабом предпринимаются все меры для оказания всесторонней помощи жителям. Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области более восьми тысяч человек разместили в 120 ПВР

МЧС: свыше 2,2 тысячи детей из Курской области разместили в 120 ПВР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице Прибой в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Свыше восьми тысяч человек из Курской области, в том числе более 2,2 тысячи детей, размещены в 120 пунктах временного размещения, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"В Курской области сотрудники МЧС России помогают жителям региона круглосуточно. Свыше 8000 человек, в том числе более 2200 детей, размещены в 120 ПВР в девяти регионах Центрального федерального округа", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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7 августа, 08:00
Отмечается, что с людьми работают 50 психологов МЧС России и специалисты социальных служб. Во всех ПВР они помогают оформить заявления на выплаты единовременной помощи по утрате имущества. Подчеркивается, что жители пострадавших районов могут подать заявления независимо от того, в какой из регионов уехали.
«
"За прошедшие сутки из приграничных районов убыли более 2000 человек", - добавляется в сообщении.
Как рассказали в МЧС, всего в Курскую область уже прибыло 33 гуманитарные колонны МЧС России с 900 тоннами помощи. Оперативным штабом предпринимаются все меры для оказания всесторонней помощи жителям.
Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ранним утром 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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