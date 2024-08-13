https://ria.ru/20240813/kursk-1965836929.html

"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева

"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева - РИА Новости, 13.08.2024

"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева

Атака Украины на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:41

2024-08-13T05:41

2024-08-13T05:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Атака Украины на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dualogue Works."Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, <...> неограниченные поставки танков <...> и несколько истребителей F-16. <...> Но и них нет всего этого!", — сказал эксперт.Он выразил мнение, что Украина уже проиграла в этом конфликте. Даже несмотря на то, что она не перестает воевать, ее способность вести боевые действия уменьшаются с каждым днем и все новыми потерями."На деле украинцам сейчас просто надирают задницу", — добавил Джонсон.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html

https://ria.ru/20240813/nato-1965823411.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html

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в мире, курская область, украина, россия