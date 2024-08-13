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"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:41 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kursk-1965836929.html
"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева
"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева - РИА Новости, 13.08.2024
"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева
Атака Украины на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:41
2024-08-13T05:41
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Атака Украины на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dualogue Works."Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, &lt;...&gt; неограниченные поставки танков &lt;...&gt; и несколько истребителей F-16. &lt;...&gt; Но и них нет всего этого!", — сказал эксперт.Он выразил мнение, что Украина уже проиграла в этом конфликте. Даже несмотря на то, что она не перестает воевать, ее способность вести боевые действия уменьшаются с каждым днем и все новыми потерями."На деле украинцам сейчас просто надирают задницу", — добавил Джонсон.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965831634.html
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в мире, курская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Россия
"Надирают задницу": в США выступили с мрачным предупреждением для Киева

Ларри Джонсон: атака Украины на Курскую область бессмысленна

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Атака Украины на Курскую область лишена какого-либо смысла из-за недостаточного количества ресурсов, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dualogue Works.
"Если бы Украина имела 400-500 тысяч опытных бойцов, <...> неограниченные поставки танков <...> и несколько истребителей F-16. <...> Но и них нет всего этого!", — сказал эксперт.
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Он выразил мнение, что Украина уже проиграла в этом конфликте. Даже несмотря на то, что она не перестает воевать, ее способность вести боевые действия уменьшаются с каждым днем и все новыми потерями.
«
"На деле украинцам сейчас просто надирают задницу", — добавил Джонсон.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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