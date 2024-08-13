https://ria.ru/20240813/kurdy-1966013338.html

Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью

Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью - РИА Новости, 13.08.2024

Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью

Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" достигли соглашения с командованием сирийской армии в провинции Эль-Хасаке на северо-западе САР при... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:33

2024-08-13T18:33

2024-08-13T18:33

в мире

эль-хасаке

сша

сирия

сирийские демократические силы

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ДАМАСК, 13 авг - РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" достигли соглашения с командованием сирийской армии в провинции Эль-Хасаке на северо-западе САР при посредничестве российских военных, рассказал во вторник РИА Новости сирийский полевой источник. На прошлой неделе на фоне столкновений отрядов СДС с арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли. "СДС сняли блокаду в Эль-Хасаке и Камышли, которая была установлена около недели назад. Машины с водой начали заезжать в эти районы. Делегация от Центра примирения враждующих сторон РФ в Сирии провела ряд переговоров с СДС для снятия блокады с квадрата безопасности в Эль-Хасаке", - сказал источник. По словам собеседника агентства, в том числе оцепление было снято с жилых кварталов в Камышли, куда последние дни курдские отряды запрещали провоз воды и продуктов питания. В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС перехватили контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились. Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20240813/siriya-1965828730.html

https://ria.ru/20240812/turtsija-1965686895.html

эль-хасаке

сша

сирия

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в мире, эль-хасаке, сша, сирия, сирийские демократические силы