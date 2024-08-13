Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью
Курды с помощью РФ достигли соглашения с сирийской армией в Эль-Хасаке
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 13 авг - РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" достигли соглашения с командованием сирийской армии в провинции Эль-Хасаке на северо-западе САР при посредничестве российских военных, рассказал во вторник РИА Новости сирийский полевой источник.
На прошлой неделе на фоне столкновений отрядов СДС с арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли.
По словам собеседника агентства, в том числе оцепление было снято с жилых кварталов в Камышли, куда последние дни курдские отряды запрещали провоз воды и продуктов питания.
В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС перехватили контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились.
Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
В Турции назвали условия вывода войск из Сирии
12 августа, 13:10