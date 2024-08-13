Рейтинг@Mail.ru
Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kurdy-1966013338.html
Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью
Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью - РИА Новости, 13.08.2024
Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью
Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" достигли соглашения с командованием сирийской армии в провинции Эль-Хасаке на северо-западе САР при... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:33
2024-08-13T18:33
в мире
эль-хасаке
сша
сирия
сирийские демократические силы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/93/1560359348_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_4180bf7edfa8d0f8ae9826ac90cae77f.jpg
ДАМАСК, 13 авг - РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" достигли соглашения с командованием сирийской армии в провинции Эль-Хасаке на северо-западе САР при посредничестве российских военных, рассказал во вторник РИА Новости сирийский полевой источник. На прошлой неделе на фоне столкновений отрядов СДС с арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли. "СДС сняли блокаду в Эль-Хасаке и Камышли, которая была установлена около недели назад. Машины с водой начали заезжать в эти районы. Делегация от Центра примирения враждующих сторон РФ в Сирии провела ряд переговоров с СДС для снятия блокады с квадрата безопасности в Эль-Хасаке", - сказал источник. По словам собеседника агентства, в том числе оцепление было снято с жилых кварталов в Камышли, куда последние дни курдские отряды запрещали провоз воды и продуктов питания. В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС перехватили контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились. Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20240813/siriya-1965828730.html
https://ria.ru/20240812/turtsija-1965686895.html
эль-хасаке
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/93/1560359348_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_6a38554ea6e456a64b955011e77dc69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эль-хасаке, сша, сирия, сирийские демократические силы
В мире, Эль-Хасаке, США, Сирия, Сирийские демократические силы
Источник: курды и сирийская армия достигли соглашения с российской помощью

Курды с помощью РФ достигли соглашения с сирийской армией в Эль-Хасаке

© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 13 авг - РИА Новости. Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" достигли соглашения с командованием сирийской армии в провинции Эль-Хасаке на северо-западе САР при посредничестве российских военных, рассказал во вторник РИА Новости сирийский полевой источник.
На прошлой неделе на фоне столкновений отрядов СДС с арабскими племенами в Дейр-эз-Зоре курдская милиция блокировала "квадрат безопасности", контролируемый сирийской армией в Эль-Хасаке - административном центре одноименной провинции - и отрезала пути, ведущие в аэропорт в городе Камышли.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Несколько военных США пострадали при атаке беспилотника в Сирии, пишут СМИ
Вчера, 02:52
"СДС сняли блокаду в Эль-Хасаке и Камышли, которая была установлена около недели назад. Машины с водой начали заезжать в эти районы. Делегация от Центра примирения враждующих сторон РФ в Сирии провела ряд переговоров с СДС для снятия блокады с квадрата безопасности в Эль-Хасаке", - сказал источник.
По словам собеседника агентства, в том числе оцепление было снято с жилых кварталов в Камышли, куда последние дни курдские отряды запрещали провоз воды и продуктов питания.
В среду сирийский полевой источник сообщил РИА Новости о боях отрядов арабских племен с курдскими СДС в нескольких населенных пунктах в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком и близ военной базы США в районе месторождения Конико. Племенам удалось установить контроль над рядом стратегически важных поселений, однако при поддержке американских военных с прибытием подкрепления СДС перехватили контроль над большей частью территорий. Позже бои между отрядами племен и СДС возобновились.
Руководство курдских СДС с начала войны в Сирии объявило о своей автономии и независимости от официальных властей в Дамаске на контролируемых ими территориях на севере и северо-востоке страны, заручившись поддержкой военных США. Против власти курдов и присутствия США выступили арабские племена, проживающие в северных провинциях страны, заявив о необходимости сохранения целостности страны и выдворения "оккупационных сил" западной коалиции. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Турции назвали условия вывода войск из Сирии
12 августа, 13:10
 
В миреЭль-ХасакеСШАСирияСирийские демократические силы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала