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В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины
В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины - РИА Новости, 13.08.2024
В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины
Восьмилетний ребенок погиб под колесами Mercedes, выйдя из машины на проезжую часть трассы в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:20
2024-08-13T11:20
2024-08-13T11:20
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
абхазия
mercedes
kia rio
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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб под колесами Mercedes, выйдя из машины на проезжую часть трассы в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в краевом ГУ МВД. Уточняется, что авария произошла в ночь на вторник на трассе поселок Джубга–Сочи–граница с республикой Абхазия. По данным ведомства, 25-летний житель Тольятти за рулём Mercedes наехал на восьмилетнего пешехода в Туапсинском районе. "Ребёнок неожиданно вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части Kia. От удара ребенка отбросило на остановившийся автомобиль Honda. К несчастью, несовершеннолетний скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240517/kirov-1946637088.html
туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, абхазия, mercedes, kia rio
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, Абхазия, Mercedes, Kia Rio
В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины
Восьмилетний ребенок погиб под колесами Mercedes на Кубани