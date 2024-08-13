https://ria.ru/20240813/kuban-1965880147.html

В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины

В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины - РИА Новости, 13.08.2024

В Краснодарском крае ребенок погиб на трассе, выйдя из машины

Восьмилетний ребенок погиб под колесами Mercedes, выйдя из машины на проезжую часть трассы в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:20

2024-08-13T11:20

2024-08-13T11:20

происшествия

туапсинский район

краснодарский край

абхазия

mercedes

kia rio

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КРАСНОДАР, 13 авг – РИА Новости. Восьмилетний ребенок погиб под колесами Mercedes, выйдя из машины на проезжую часть трассы в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в краевом ГУ МВД. Уточняется, что авария произошла в ночь на вторник на трассе поселок Джубга–Сочи–граница с республикой Абхазия. По данным ведомства, 25-летний житель Тольятти за рулём Mercedes наехал на восьмилетнего пешехода в Туапсинском районе. "Ребёнок неожиданно вышел на дорогу из остановившегося посередине проезжей части Kia. От удара ребенка отбросило на остановившийся автомобиль Honda. К несчастью, несовершеннолетний скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240517/kirov-1946637088.html

туапсинский район

краснодарский край

абхазия

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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, абхазия, mercedes, kia rio