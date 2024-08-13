https://ria.ru/20240813/krasnopol-1965827310.html
"Ростех" упростил производство артиллерийского снаряда "Краснополь"
"Ростех" упростил производство артиллерийского снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 13.08.2024
"Ростех" упростил производство артиллерийского снаряда "Краснополь"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") упростил и повысил технологичность производства управляемого артиллерийского боеприпаса... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:07
2024-08-13T02:07
2024-08-13T10:05
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") упростил и повысил технологичность производства управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для повышения массовости его выпуска, такие работы продолжаются, сообщил РИА Новости представитель компании-производителя. "Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются", - сказали в холдинге в ответ на вопрос, ведутся ли работы над упрощением и повышением технологичности производства "Краснополя" для повышения массовости его выпуска. "Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Точность "Краснополя" позволяет эффективно поражать украинскую бронетехнику, множество таких случаев зафиксировано в ходе СВО. В частности, в конце июля с помощью этого снаряда был уничтожен очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. В феврале 2023 года источник сообщил РИА Новости, что в России для нужд СВО в несколько раз нарастили выпуск "Краснополей".
https://ria.ru/20240812/broneavtomobil-1965687073.html
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безопасность, технологии, россия, ростех
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех
"Ростех" упростил производство артиллерийского снаряда "Краснополь"
В "Ростехе" наращивают выпуск высокоточных убийц танков ВСУ - "Краснополей"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") упростил и повысил технологичность производства управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для повышения массовости его выпуска, такие работы продолжаются, сообщил РИА Новости представитель компании-производителя.
"Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются", - сказали в холдинге в ответ на вопрос, ведутся ли работы над упрощением и повышением технологичности производства "Краснополя" для повышения массовости его выпуска.
"Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.
Точность "Краснополя" позволяет эффективно поражать украинскую бронетехнику, множество таких случаев зафиксировано в ходе СВО. В частности, в конце июля с помощью этого снаряда был уничтожен очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении.
В феврале 2023 года источник сообщил РИА Новости, что в России
для нужд СВО в несколько раз нарастили выпуск "Краснополей".