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Вице-премьер Сербии раскрыл, когда случится обострение в Косово - РИА Новости, 13.08.2024
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03:22 13.08.2024 (обновлено: 03:36 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kosovo-1965830656.html
Вице-премьер Сербии раскрыл, когда случится обострение в Косово
Вице-премьер Сербии раскрыл, когда случится обострение в Косово - РИА Новости, 13.08.2024
Вице-премьер Сербии раскрыл, когда случится обострение в Косово
Новое обострение в Косово и Метохии произойдет еще до начала сентября при ожидаемой попытке косовоалбанских властей вторгнуться на населенный сербами север... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:22
2024-08-13T03:36
в мире
косово
сербия
косовска-митровица
александр вулин
нато
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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Новое обострение в Косово и Метохии произойдет еще до начала сентября при ожидаемой попытке косовоалбанских властей вторгнуться на населенный сербами север края, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Ожидаю в этом году обострение в Косово и Метохии до сентября. Потому что вижу по реакциям квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) разных посольств, которые много грозят (премьеру самопровозглашенного Косово Альбину – ред.) Курти, но ничего не делают. Обычно, когда такое бывает, опасно развиваются события. Сейчас идеальное время для нападения (косовских албанцев) на север края. Университет в Косовска-Митровице с восемью тысячами студентов, которые всегда защищали мост между южной и северной частями Косовска-Митровицы и препятствовали нападению на север, сейчас на каникулах", — заявил Вулин, возглавлявший МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА). Город Косовска-Митровице разделен рекой Ибар на северную и южные части, каждая из которых является отдельным муниципалитетом. В первой проживают преимущественно сербы, во второй – албанцы. На мосту через Ибар и прилегающих улицах неоднократно проходили акции протеста и столкновения с 1998 года, в последние годы "полиция" самопровозглашенной республики Косово совершала рейды в северную, сербскую часть города.Президент Сербии Александр Вучич также сообщал, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы, и призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия. Ранее Курти и "глава МВД" Косово Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах.
https://ria.ru/20240710/vuchich-1958778424.html
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в мире, косово, сербия, косовска-митровица, александр вулин, нато
В мире, Косово, Сербия, Косовска-Митровица, Александр Вулин, НАТО
Вице-премьер Сербии раскрыл, когда случится обострение в Косово

Вице-премьер Вулин: обострение в Косово случится до начала сентября

© AP Photo / Dejan SimicevicОфицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Dejan Simicevic
Офицер косовской полиции охраняет дорогу возле деревни Баньска, северное Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Новое обострение в Косово и Метохии произойдет еще до начала сентября при ожидаемой попытке косовоалбанских властей вторгнуться на населенный сербами север края, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Ожидаю в этом году обострение в Косово и Метохии до сентября. Потому что вижу по реакциям квинты (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия) разных посольств, которые много грозят (премьеру самопровозглашенного Косово Альбину – ред.) Курти, но ничего не делают. Обычно, когда такое бывает, опасно развиваются события. Сейчас идеальное время для нападения (косовских албанцев) на север края. Университет в Косовска-Митровице с восемью тысячами студентов, которые всегда защищали мост между южной и северной частями Косовска-Митровицы и препятствовали нападению на север, сейчас на каникулах", — заявил Вулин, возглавлявший МО, МВД и Агентство безопасности и информации Сербии (БИА).
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Город Косовска-Митровице разделен рекой Ибар на северную и южные части, каждая из которых является отдельным муниципалитетом. В первой проживают преимущественно сербы, во второй – албанцы. На мосту через Ибар и прилегающих улицах неоднократно проходили акции протеста и столкновения с 1998 года, в последние годы "полиция" самопровозглашенной республики Косово совершала рейды в северную, сербскую часть города.
Президент Сербии Александр Вучич также сообщал, что ожидает беспорядков при попытке косовоалбанских "властей" 14-15 августа открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы, и призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Ранее Курти и "глава МВД" Косово Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар, годами являющегося символом отделения населенного преимущественного сербами севера края от албанцев в центральных и южных районах.
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В миреКосовоСербияКосовска-МитровицаАлександр ВулинНАТО
 
 
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