https://ria.ru/20240813/kontrakty-1965892545.html

На форуме "Армия" подписали госконтракты почти на 500 миллиардов рублей

На форуме "Армия" подписали госконтракты почти на 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.08.2024

На форуме "Армия" подписали госконтракты почти на 500 миллиардов рублей

Госконтракты почти на 500 миллиардов рублей подписаны на форуме "Армия-2024", ВС РФ получат более 500 образцов вооружения и свыше 1 миллиона единиц средств... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:24

2024-08-13T12:24

2024-08-13T12:24

россия

анатолий гуляев

андрей белоусов

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Госконтракты почти на 500 миллиардов рублей подписаны на форуме "Армия-2024", ВС РФ получат более 500 образцов вооружения и свыше 1 миллиона единиц средств поражения, сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев. По словам генерала, весь гособоронзаказ-2024 и 98% от объема ГОЗ-2025 уже законтрактованы, на "Армии" произошло "дополнительное подписание контрактов, в результате исполнения которых ВС получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники". "Общий объем стоимости контрактов, сегодня подписанных и врученных, составляет практически половину триллиона, около 500 миллиардов рублей. Соответственно, кроме 500 единиц основных вооружений мы получим еще около 1 миллиона средств поражения различного калибра. Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно", - сказал Гуляев по итогам подписания шести и вручения 11 госконтрактов. Он напомнил, что министр обороны Андрей Белоусов в своем выступлении на открытии форума назвал основные условия для достижения успеха в современных военных конфликтах - одним из таких условий является обеспечение ВС РФ вооружением - прежде всего, высокоточным оружием. "Наша с вами совместная задача - обеспечить выполнение этого условия, в том числе и путем реализации государственных контрактов", - заключил Гуляев.

https://ria.ru/20240813/rostehi-1965886609.html

https://ria.ru/20240813/zavod-1965881949.html

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россия, анатолий гуляев, андрей белоусов, форум "армия — 2024"