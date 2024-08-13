https://ria.ru/20240813/konflikt-1965844754.html

В Сербии заявили, что Европа скатывается к конфликту с Россией

В Сербии заявили, что Европа скатывается к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.08.2024

В Сербии заявили, что Европа скатывается к конфликту с Россией

В Европе назревает конфликт с Россией, хотя со стороны Москвы нет никакой угрозы, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:07

2024-08-13T08:07

2024-08-13T09:06

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александр вулин

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БЕЛГРАД, 13 авг — РИА Новости. В Европе назревает конфликт с Россией, хотя со стороны Москвы нет никакой угрозы, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Сейчас Европа скатывается к конфликту с Россией, который ничем не вызван, Россия никоим образом не угрожает Европе", — сказал он.Вулин также обратил внимание на попытки столкнуть Россию и Сербию. По его словам, множество сербских НПО получили задачу активно продвигать в СМИ тему вооружения Украины со стороны Сербии, чтобы как можно сильнее надавить на российское общественное мнение и, соответственно, испортить отношения Москвы и Белграда. Эти попытки нацелены на то, чтобы "Россия осталась без единственной на запад от границ бывшего СССР искренне дружественной страны, которая бесконечно уважает Россию", а Сербия — без большого исторического союзника на международной арене", считает вице-премьер.При этом он опроверг сообщения о поставках сербского оружия на Украину, подчеркнув, что покупатели не запрашивали разрешения на его поставки третьим странам."Мы единственная страна, которая ввела обязательство по дополнительным гарантиям со стороны покупателей, что оружие и боеприпасы не могут быть проданы третьей стране без согласия Сербии. <…> Мы добавили это требование и настояли на нем во всех контрактах. Насколько знаю, не было запросов от других стран, чтобы наша продукция продавалась третьим странам", — сказал замглавы сербского правительства.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с Западом о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширялся и приближался к российским границам.При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из западных стран, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240722/konflikt-1961108489.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, европа, сербия, александр вулин