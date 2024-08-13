https://ria.ru/20240813/kollegiya-1966027001.html

Эксперт пояснил необходимость создания Морской коллегии в России

Эксперт пояснил необходимость создания Морской коллегии в России - РИА Новости, 13.08.2024

Эксперт пояснил необходимость создания Морской коллегии в России

Морская коллегия, созданная по указу президента РФ Владимира Путина, станет ключевым органом государственного управления отечественной морской политикой, своего РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:06

2024-08-13T20:06

2024-08-13T20:06

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

игорь коротченко

россия

восток

арктика

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия, созданная по указу президента РФ Владимира Путина, станет ключевым органом государственного управления отечественной морской политикой, своего рода стратегическим штабом в этой области, от которого во многом будет зависеть будущее России, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Путин своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. "Безусловно, тот приоритет, который для России, имеет морская деятельность, потребовал создания нового органа для ее организации. Наша страна сегодня сталкивается со все возрастающим количеством вызовов и угроз, и многие из них исходят из морских акваторий. Например, появление нового поколения безэкипажных катеров, необитаемых подводных аппаратов военного назначения, насыщение Мирового океана подводными лодками США и НАТО", - сказал Коротченко РИА Новости. "Одновременно для России в новых геополитических условиях морское направление становится не просто перспективным, а абсолютно важным с учетом того, что мы разворачиваемся на Восток и к странам глобального Юга", - добавил эксперт. По словам Коротченко, все это, безусловно, требует новых концептуальных подходов к оценке роли и места российского Военно-Морского и гражданского флота. "Россия - великая морская держава еще со времен Петра Великого и по настоящее время, и нам необходимо иметь передовой Военно-Морской флот, который мог бы присутствовать в ключевых точках Мирового океана и защищать безопасность и национальные интересы нашей страны", - подчеркнул он. В первую очередь надо обратить внимание на Арктику, полагает Коротченко. "Это исключительно богатый ресурсами регион, и мы видим претензии США на новые участки континентального шельфа, мы наблюдаем повышение военной активности НАТО в этом регионе", - отметил эксперт. "России очень важно развивать перевозки по Северному морскому пути, обеспечить там круглогодичную навигацию – для этого реализуются планы по расширению нашего атомного ледокольного флота", - сказал Коротченко. По его словам, что касается российского ВМФ, то приоритеты для него тоже понятны. "Прежде всего, это строительство многоцелевых атомных подводных лодок нового поколения, создание подводных роботизированных комплексов", - пояснил эксперт. "В целом вопросы кораблестроения имеют абсолютную важность для реализации российской морской политики", - отметил Коротченко. "Резюмируя, можно сказать, что Морская коллегия станет ключевым органом государственного управления вопросами, связанными с реализацией морской политики нашего государства. Это по сути стратегический штаб в области морской деятельности, от которой во многом будет зависеть будущее России. Поэтому решение главы государства о создании такого органа – своевременное", - подчеркнул собеседник агентства. Коротченко также отметил важность того, что Морской коллегией будет руководить помощник президента РФ Николай Патрушев. "Это, без преувеличения, выдающийся российский государственный деятель, приобретший огромный опыт практического решения многомерных, многоплановых задач – как на посту директора ФСБ России, так и затем в должности секретаря Совета безопасности. Именно за то время, когда Патрушев был секретарем Совбеза, этот орган стал мощным стратегическим центром по руководству всеми вопросами безопасности государства", - сказал Коротченко. По его словам, надо принять во внимание и то, что Совет безопасности опирается на мнение многих экспертов в рамках профильных комиссий. "Поэтому можно быть уверенным, что Патрушев использует этот опыт и во главе Морской коллегии, привлекая для ее работы представителей научного сообщества", - добавил Коротченко. "Следует учесть и то, что Патрушев в свое время, до прихода в органы госбезопасности, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, что очень важно в контексте его нынешней деятельности. Все это делает его, по сути, безальтернативным руководителем Морской коллегии. Он сможет напрямую докладывать президенту страны по всем вопросам и задачам и добиваться их решения федеральными органами исполнительной власти", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965998893.html

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html

https://ria.ru/20240813/sevmorput-1965989488.html

https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965983900.html

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1966001339.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, игорь коротченко, россия, восток, арктика, николай патрушев, владимир путин, политика