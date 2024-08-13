https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965987989.html
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии - РИА Новости, 13.08.2024
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ, ее возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:20
2024-08-13T17:20
2024-08-13T17:56
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ, ее возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить председателем Морской коллегии Российской Федерации помощника президента РФ Патрушева Н.П." - говорится в документе.Этим же указом упраздняется межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.Ранее во вторник Путин своим указом утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, управление будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ.
https://ria.ru/20240813/sevmorput-1965989488.html
https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html
https://ria.ru/20240813/okean-1965978760.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин подписал указ об образовании Морской коллегии
Путин своим указом образовал Морскую коллегию Российской Федерации
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ, ее возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить председателем Морской коллегии Российской Федерации помощника президента РФ Патрушева Н.П." - говорится в документе.
Этим же указом упраздняется межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.
В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.
По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
Ранее во вторник Путин своим указом утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, управление будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ.