https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965987989.html

Путин подписал указ об образовании Морской коллегии

Путин подписал указ об образовании Морской коллегии - РИА Новости, 13.08.2024

Путин подписал указ об образовании Морской коллегии

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ, ее возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:20

2024-08-13T17:20

2024-08-13T17:56

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ, ее возглавил помощник президента РФ Николай Патрушев.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить председателем Морской коллегии Российской Федерации помощника президента РФ Патрушева Н.П." - говорится в документе.Этим же указом упраздняется межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике.В конце июля помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики, сообщал, что в целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики и обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане президентом РФ было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации.По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.Ранее во вторник Путин своим указом утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Согласно документу, управление будет обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение работы Морской коллегии РФ.

https://ria.ru/20240813/sevmorput-1965989488.html

https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965995641.html

https://ria.ru/20240813/okean-1965978760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, политика, владимир путин