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Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли - РИА Новости, 13.08.2024
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17:40 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965994847.html
Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли
Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли - РИА Новости, 13.08.2024
Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли
Морская коллегия РФ осуществляет функции по анализу состояния судостроительной отрасли и выработке мер по ее развитию, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:40
2024-08-13T17:40
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ осуществляет функции по анализу состояния судостроительной отрасли и выработке мер по ее развитию, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Морская коллегия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: ...анализ состояния и перспектив развития судостроительной промышленности РФ и выработка мер, направленных на ее развитие, в том числе на создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение существующих судостроительных мощностей", - говорится в документе.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли

Морская коллегия осуществляет функции анализа состояния судостроительной отрасли

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий"
Корвет Стойкий - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корвет "Стойкий" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ осуществляет функции по анализу состояния судостроительной отрасли и выработке мер по ее развитию, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Морская коллегия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: ...анализ состояния и перспектив развития судостроительной промышленности РФ и выработка мер, направленных на ее развитие, в том числе на создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение существующих судостроительных мощностей", - говорится в документе.
Учения Военно-морского флота. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Морская коллегия займется задачами развития ВМФ России
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