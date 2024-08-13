https://ria.ru/20240813/kollegiya--1965994847.html

Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли

Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли - РИА Новости, 13.08.2024

Морская коллегия займется анализом состояния судостроительной отрасли

Морская коллегия РФ осуществляет функции по анализу состояния судостроительной отрасли и выработке мер по ее развитию, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:40

2024-08-13T17:40

2024-08-13T17:40

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Морская коллегия РФ осуществляет функции по анализу состояния судостроительной отрасли и выработке мер по ее развитию, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Морская коллегия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: ...анализ состояния и перспектив развития судостроительной промышленности РФ и выработка мер, направленных на ее развитие, в том числе на создание новых, реконструкцию и техническое перевооружение существующих судостроительных мощностей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965990254.html

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владимир путин, россия, экономика