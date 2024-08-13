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Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела - РИА Новости, 13.08.2024
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19:59 13.08.2024 (обновлено: 20:24 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kirovsk-1966025354.html
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела - РИА Новости, 13.08.2024
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела
Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:59
2024-08-13T20:24
кировск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на региональное минтопэнерго."В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена часть города Кировска", - говорится в сообщении. Там отметили, что из-за проблем с электроснабжением Кировск также остался без водоснабжения.В ГУП ЛНР "Лугансквода" отметили, что подача воды будет возможна только после стабилизации подачи энергоснабжения Кировскому водозаборному узлу.
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кировск
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кировск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Кировск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела

Обстрел ВСУ оставил часть жителей Кировска в ЛНР без энерго- и водоснабжения

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на региональное минтопэнерго.
"В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена часть города Кировска", - говорится в сообщении.
Там отметили, что из-за проблем с электроснабжением Кировск также остался без водоснабжения.
В ГУП ЛНР "Лугансквода" отметили, что подача воды будет возможна только после стабилизации подачи энергоснабжения Кировскому водозаборному узлу.
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КировскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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