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Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела - РИА Новости, 13.08.2024
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела
Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:59
2024-08-13T19:59
2024-08-13T20:24
кировск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на региональное минтопэнерго."В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена часть города Кировска", - говорится в сообщении. Там отметили, что из-за проблем с электроснабжением Кировск также остался без водоснабжения.В ГУП ЛНР "Лугансквода" отметили, что подача воды будет возможна только после стабилизации подачи энергоснабжения Кировскому водозаборному узлу.
https://ria.ru/20240813/devochka-1966023288.html
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кировск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Кировск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела
Обстрел ВСУ оставил часть жителей Кировска в ЛНР без энерго- и водоснабжения