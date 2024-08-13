https://ria.ru/20240813/kirovsk-1966025354.html

Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела

Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела - РИА Новости, 13.08.2024

Часть Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела

Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:59

2024-08-13T19:59

2024-08-13T20:24

кировск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Часть города Кировска в ЛНР осталась без энерго- и водоснабжения из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале правительства республики со ссылкой на региональное минтопэнерго."В результате обстрела со стороны ВСУ обесточена часть города Кировска", - говорится в сообщении. Там отметили, что из-за проблем с электроснабжением Кировск также остался без водоснабжения.В ГУП ЛНР "Лугансквода" отметили, что подача воды будет возможна только после стабилизации подачи энергоснабжения Кировскому водозаборному узлу.

https://ria.ru/20240813/devochka-1966023288.html

кировск

луганская народная республика

россия

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кировск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия