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В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 13.08.2024 (обновлено: 19:47 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kiev-1965957401.html
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области
Украина потеряет в Курской области все резервы, необходимые для защиты Киева, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:43
2024-08-13T19:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
россия
курская область
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украина потеряет в Курской области все резервы, необходимые для защиты Киева, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это их главный резерв, который они держали в руках, чтобы защитить Киев. Они бросили его в эту битву, и теперь всему этому нужно сказать "пока-пока", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ теряют в курском приграничье свою лучшую и незаменимую технику, такую как танки M1, Leoprad, БМП Bradley и РСЗО HIMARS."Этот гамбит провалится, и они потеряют всех этих людей и весь этот арсенал", — заключил аналитик.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
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безопасность, украина, киев, россия, курская область, москва, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы сша, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Киев, Россия, Курская область, Москва, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Следственный комитет России (СК РФ)
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области

Риттер: ВСУ потеряют в Курской области все необходимое для защиты Киева

© РИА НовостиШтурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
Штурм позиции ВСУ в приграничном районе Курской области
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украина потеряет в Курской области все резервы, необходимые для защиты Киева, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Это их главный резерв, который они держали в руках, чтобы защитить Киев. Они бросили его в эту битву, и теперь всему этому нужно сказать "пока-пока", — отметил он.
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По словам эксперта, ВСУ теряют в курском приграничье свою лучшую и незаменимую технику, такую как танки M1, Leoprad, БМП Bradley и РСЗО HIMARS.
«
"Этот гамбит провалится, и они потеряют всех этих людей и весь этот арсенал", — заключил аналитик.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКиевРоссияКурская областьМоскваВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСШАВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы СШАСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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