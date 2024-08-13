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В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области
Украина потеряет в Курской области все резервы, необходимые для защиты Киева, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:43
2024-08-13T15:43
2024-08-13T19:47
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
киев
россия
курская область
москва
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украина потеряет в Курской области все резервы, необходимые для защиты Киева, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Это их главный резерв, который они держали в руках, чтобы защитить Киев. Они бросили его в эту битву, и теперь всему этому нужно сказать "пока-пока", — отметил он.По словам эксперта, ВСУ теряют в курском приграничье свою лучшую и незаменимую технику, такую как танки M1, Leoprad, БМП Bradley и РСЗО HIMARS."Этот гамбит провалится, и они потеряют всех этих людей и весь этот арсенал", — заключил аналитик.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведя неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
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В США раскрыли брешь в обороне Киева из-за событий в Курской области
Риттер: ВСУ потеряют в Курской области все необходимое для защиты Киева