https://ria.ru/20240813/khusity-1965886182.html
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане - РИА Новости, 13.08.2024
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане
Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане и конфисковали находившиеся там... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:52
2024-08-13T11:52
2024-08-13T12:15
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ЖЕНЕВА, 13 авг - РИА Новости. Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства, говорится в заявлении главы УВКПЧ Фолькера Тюрка."Проникновение в офис ООН без разрешения и силовой захват документов и имущества полностью противоречат привилегиям и иммунитетам ООН. Это также является серьезной атакой на способность ООН выполнять свой мандат, в том числе в отношении поощрения и защиты прав человека, защищать которые призван мой офис", - сказано в документе.Тюрк уточняет, что эта ситуация произошла 3 августа, и что сотрудники ООН были вынуждены отдать документы, автомобили и ключи от офиса."Силы "Ансар Аллах" (хуситы) должны немедленно покинуть помещение и вернуть все имущество", - добавил верховный комиссар.Он подчеркнул, что в общей сложности 15 сотрудников ООН, в том числе восемь сотрудников УВКПЧ, были арестованы хуситами в стране в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ( хуситы ) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
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в мире, сана, оон, стефан дюжаррик, йемен, ансар алла, сша
В мире, Сана, ООН, Стефан Дюжаррик, Йемен, Ансар Алла, США
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане
Глава УВКПЧ Тюрк: хуситы 3 августа взяли под контроль офис УВКПЧ ООН
ЖЕНЕВА, 13 авг - РИА Новости. Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства, говорится в заявлении главы УВКПЧ Фолькера Тюрка.
"Проникновение в офис ООН без разрешения и силовой захват документов и имущества полностью противоречат привилегиям и иммунитетам ООН. Это также является серьезной атакой на способность ООН выполнять свой мандат, в том числе в отношении поощрения и защиты прав человека, защищать которые призван мой офис", - сказано в документе.
Тюрк уточняет, что эта ситуация произошла 3 августа, и что сотрудники ООН были вынуждены отдать документы, автомобили и ключи от офиса.
"Силы "Ансар Аллах" (хуситы) должны немедленно покинуть помещение и вернуть все имущество", - добавил верховный комиссар.
Он подчеркнул, что в общей сложности 15 сотрудников ООН, в том числе восемь сотрудников УВКПЧ, были арестованы хуситами в стране в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик
в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена
движение "Ансар Алла
" ( хуситы ) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США
, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.