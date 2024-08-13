Рейтинг@Mail.ru
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 13.08.2024 (обновлено: 12:15 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/khusity-1965886182.html
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане - РИА Новости, 13.08.2024
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане
Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане и конфисковали находившиеся там... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:52
2024-08-13T12:15
в мире
сана
оон
стефан дюжаррик
йемен
ансар алла
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_b283f9ccb20ec7a031796b948f636b07.jpg
ЖЕНЕВА, 13 авг - РИА Новости. Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства, говорится в заявлении главы УВКПЧ Фолькера Тюрка."Проникновение в офис ООН без разрешения и силовой захват документов и имущества полностью противоречат привилегиям и иммунитетам ООН. Это также является серьезной атакой на способность ООН выполнять свой мандат, в том числе в отношении поощрения и защиты прав человека, защищать которые призван мой офис", - сказано в документе.Тюрк уточняет, что эта ситуация произошла 3 августа, и что сотрудники ООН были вынуждены отдать документы, автомобили и ключи от офиса."Силы "Ансар Аллах" (хуситы) должны немедленно покинуть помещение и вернуть все имущество", - добавил верховный комиссар.Он подчеркнул, что в общей сложности 15 сотрудников ООН, в том числе восемь сотрудников УВКПЧ, были арестованы хуситами в стране в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ( хуситы ) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
https://ria.ru/20240306/khusity-1931488886.html
сана
йемен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f39e5763aa68aab718a6956d3ac0cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сана, оон, стефан дюжаррик, йемен, ансар алла, сша
В мире, Сана, ООН, Стефан Дюжаррик, Йемен, Ансар Алла, США
Хуситы взяли под контроль офис ООН в Cане

Глава УВКПЧ Тюрк: хуситы 3 августа взяли под контроль офис УВКПЧ ООН

© iStock.com / zanskarСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / zanskar
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 13 авг - РИА Новости. Хуситы 3 августа взяли под свой контроль страновой офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Сане и конфисковали находившиеся там документы и транспортные средства, говорится в заявлении главы УВКПЧ Фолькера Тюрка.
"Проникновение в офис ООН без разрешения и силовой захват документов и имущества полностью противоречат привилегиям и иммунитетам ООН. Это также является серьезной атакой на способность ООН выполнять свой мандат, в том числе в отношении поощрения и защиты прав человека, защищать которые призван мой офис", - сказано в документе.
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
19 ноября 2023, 20:25
Тюрк уточняет, что эта ситуация произошла 3 августа, и что сотрудники ООН были вынуждены отдать документы, автомобили и ключи от офиса.
"Силы "Ансар Аллах" (хуситы) должны немедленно покинуть помещение и вернуть все имущество", - добавил верховный комиссар.
Он подчеркнул, что в общей сложности 15 сотрудников ООН, в том числе восемь сотрудников УВКПЧ, были арестованы хуситами в стране в период с ноября 2021 года по июнь 2024 года.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" ( хуситы ) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
СМИ: хуситы атаковали американское судно возле Баб-Эль-Мандебского пролива
6 марта, 15:19
 
В миреСанаООНСтефан ДюжаррикЙеменАнсар АллаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала