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В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор - РИА Новости, 13.08.2024
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03:03 13.08.2024 (обновлено: 09:15 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html
В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор
В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор - РИА Новости, 13.08.2024
В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор
Обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:03
2024-08-13T09:15
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
херсон
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией вэсэушных фашистов, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио", — сказал Кастюкевич РИА Новости. В частности, по его словам, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. "Но люди не хотят покидать свои дома. Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет", — сказал сенатор. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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херсонская область
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россия, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, херсон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины, Херсон, Происшествия
В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: в нескольких районах Херсона объявили обязательную эвакуацию

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Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Обязательная эвакуация населения объявлена в ряде районов временно оккупированного украинскими войсками города Херсон, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией вэсэушных фашистов, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио", — сказал Кастюкевич РИА Новости.
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В частности, по его словам, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.
"Но люди не хотят покидать свои дома. Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет", — сказал сенатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьИгорь КастюкевичВооруженные силы УкраиныХерсонПроисшествия
 
 
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